Arranca el programa ‘Cambia de Cancha’, en atención a las causas, anuncia Azucena Cisneros

Azucena Cisneros y deportistas como Adrián Chávez invitan a los jóvenes a transformar el municipio mediante el deporte y el arte

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, de Ecatepec, invitó a los jóvenes a ser parte de la transformación y a sentirse orgullosos de vivir en este municipio; lo anterior al arrancar de manera oficial el programa “Cambia de Cancha”, en los campos de Guadalupe Victoria.

En el lugar, el Gobierno Municipal hizo entrega de más de 2 mil 300 tarjetas a beneficiarios de los programas “Cambia de Cancha” y “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, que buscan promover la activación física entre los jóvenes en 500 espacios de 17 colonias de atención prioritaria en Ecatepec y apoyar a los universitarios en sus pasajes.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza el evento de arranque del programa "Cambia de Cancha" ante cientos de jóvenes beneficiarios. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss, en compañía de Ian Gael Pérez Fabián, campeón de boxeo ecatepense, los freestylers: Cristian Jovanny González Montes y John Jairo González Rodríguez, así como Adrián Chávez, ex portero del América, afirmó que “en unos años tendremos campeones nacionales, atletas internacionales, artistas reconocidos, líderes comunitarios, referentes deportivos, entrenadores y jóvenes que inspirarán a miles…”, porque Ecatepec es semillero de talentos.

Recordó que durante décadas a las juventudes de Ecatepec les faltaron opciones, “les ofrecieron calles peligrosas y canchas abandonadas, les dijeron que la única solución era la fuerza y la criminalización, pero hoy estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el deporte, el arte y las actividades recreativas son herramientas reales para la vida”.

Autoridades municipales y atletas destacados entregaron de forma simbólica tarjetas de apoyo y equipo deportivo a los jóvenes de Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Por ello, el Gobierno Municipal de Ecatepec puso en marcha el programa “Cambia de Cancha” que busca la recuperación de 500 espacios públicos, para realizar actividades deportivas y culturales. Aquí, los supervisores-capacitadores recibirán cinco mil pesos mensuales, los mentores tres mil pesos y los auxiliares dos mil pesos.

Mientras que, “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, representa el cumplimiento de la política pública en materia de desarrollo social para beneficiar a los estudiantes que acuden a escuelas de nivel superior en escuelas públicas y privadas. Sobre este programa, la presidenta municipal, anunció que a partir del próximo año se va a incrementar su beca a mil doscientos cincuenta pesos mensuales, para el apoyo a los pasajes.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza el evento de arranque del programa "Cambia de Cancha" ante cientos de jóvenes beneficiarios.

Durante el evento, Abraham Gómez García, beneficiario de “Cambia de Cancha” destacó que con este programa “no solo tenemos la oportunidad de chutar un balón, ejecutar pasos de baile, o dominar una técnica. Sabemos que podemos lograr mucho más”, ya que se ha fomentado el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina, sembrado la cultura de paz y recuperado y dignificado los espacios públicos. “Convirtiendo las canchas en verdaderos centros de convivencia, aprendizaje y esperanza”.

Mientras tanto, Britany Jukary Muñoz estudiante de la Normal de Ecatepec agradeció el respaldo de las autoridades municipales y destacó que el programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, representa un apoyo muy importante “para quienes vivimos y estudiamos en este gran municipio sabemos que el camino no siempre es fácil, muchas y muchos de nosotros enfrentamos desafíos económicos que ponen en riesgo la continuidad de nuestros estudios, por ello, la entrega de esta beca tiene un significado especial, es un respaldo directo claro y tangible que reconoce nuestro esfuerzo y nos permite seguir adelante con mayor seguridad y esperanza”.

Más de 2 mil 300 jóvenes recibieron tarjetas de los programas "Cambia de Cancha" y "Universitarios en Movimiento para el Bienestar" en Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

En el lugar, se entregaron de manera simbólica tarjetas a jóvenes ecatepenses y equipo deportivo a los Supervisores-Capacitadores, Mentores y Jóvenes Auxiliares.

También estuvieron presentes en el evento, la regidora, Oliva Salinas; el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, así como el director de la Normal de Ecatepec, Claudio Pérez y el rector del Centro Universitario ITECEM, Jesús Paredes, así como los directores del Instituto Municipal de Cultura Física y el Deporte de Ecatepec, Vianney Duarte Pineda; de Educación, Erick Iván Mejía Franco y del Instituto de la Juventud, Jaqueline Labrada Infante.

Junto con la subdirectora de Atención a Centros Deportivos Municipales, Marlene Alvarado Solís y la subdirectora de Centros Deportivos Escolares; Vianney Laureano Mujica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), entre otros.

