Guanajuato y Secretaría de Agricultura fortalecen acuerdos por el campo

Al centro, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el secretaria de Agricultura, Julio Berdegué.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, encabezó este domingo junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, una reunión con productoras y productores de trigo del estado, con quienes dialogaron y escucharon las inquietudes del sector para avanzar en soluciones conjuntas ante los desafíos actuales.

En su mensaje, la gobernadora agradeció la presencia de Julio Berdegué y reconoció la importancia de que Guanajuato sea uno de los primeros estados visitados como parte del recorrido nacional que la Sader realizará por los 12 estados productores de trigo.

Para beneficio del sector, la gobernadora informó que en el Paquete Fiscal 2026, ya enviado al Congreso del Estado, se incrementó un 108 por ciento el presupuesto destinado al campo, una decisión tomada en respuesta directa a las necesidades planteadas por las y los productores.

Detalló que este aumento no solo fortalecerá los programas productivos, sino también la infraestructura y calidad de vida en las comunidades rurales, incluyendo mejoras en caminos, servicios básicos y condiciones que permitan un entorno más digno para las familias del campo.

“Queremos que el campo sea productivo y competitivo, pero también que las comunidades de origen tengan desarrollo. Que el trabajo de quienes producen se vea reflejado en ingresos justos para sus familias” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



La gobernadora reafirmó que la distribución de este presupuesto se hará escuchando directamente a la gente, visitando municipios, realizando diálogos permanentes y asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Por su parte, Berdegué compartió que están haciendo un recorrido por el país, visitando a las y los productores de trigo para escuchar inquietudes, conocer situaciones y acordar soluciones; en su mensaje reconoció el respaldo del gobierno de Guanajuato al campo.

“Quiero agradecer y felicitar a la gobernadora por esta decisión de duplicar el presupuesto, le agradezco porque suma al objetivo central del Gobierno Federal” Julio Berdegué, titular de la Sader



Propuestas del campo guanajuatense para Sader

Durante la reunión, propusieron a la Secretaría de Agricultura fortalecer los mecanismos de operación para garantizar que cada agricultor pueda acceder a los programas con procesos más ágiles y transparentes.

Asimismo, invitaron a seguir construyendo esquemas que den certeza al campo, desde reglas más firmes para la relación con la industria hasta modelos fiscales y de financiamiento que impulsen la productividad y protejan los ingresos de las familias productoras.

Solicitaron también la continuidad de instituciones como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria en Guanajuato, fundamentales para la gestión diaria del sector.

Mientras que, el gobierno de Guanajuato se comprometió a fortalecer los apoyos crediticios al campo a través de la Financiera y Apoyos “Tu Puedes Guanajuato”.

A su vez, en el tema del trigo, el Gobierno Federal cubrirá los incentivos por 300 millones de pesos correspondiente a los ciclos primavera-verano 2024 y otoño-invierno 2024-2025.

Trabajo conjunto por un campo fuerte

Libia Dennise agradeció la presencia del secretario Julio Berdegué y de las autoridades federales y estatales que acompañaron el encuentro, reiterando que Guanajuato está dispuesto a trabajar en unidad para fortalecer al campo.

“Hoy más que nunca necesitamos generar unidad y reconocer la relevancia que tiene el campo en Guanajuato y en México. Aquí siempre estaremos listos para hacer equipo” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato



La reunión concluyó con el acuerdo de mantener mesas de trabajo y coordinación institucional para atender los pendientes federales, mejorar procesos de comercialización y avanzar en soluciones que brinden certidumbre a las y los productores de trigo.

Señaló que este acercamiento confirma la relevancia del campo guanajuatense y la necesidad de trabajar hombro con hombro con quienes sostienen la producción de alimentos.

En este diálogo participaron: el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa; el delegado de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado, Justino Eugenio Arriaga Rojas; el coordinador general de Operación Territorial, Martín Raúl Salgado Vázquez; el encargado del despacho de la Coordinación General de Comercialización y Financiamiento, y Director de Precios y Ordenamiento Comercial, Ulises Luna Ferra; el Subsecretario de los Recursos Naturales de la Secretaría del Campo, Alberto Vargas Franco; el Responsable del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, así como productoras y productores del campo guanajuatense.