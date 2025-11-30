Romina Contreras Exige a Gobierno federal regresar 13 mmdp del FAIS a municipios

Con el objetivo de que los recursos sean usados correctamente y evitar más recortes presupuestales, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, llamó al Gobierno de México y a la Cámara de Diputados a regresar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los municipios, toda vez que, hasta el momento, no existe un control técnico y presupuestal ni transparencia en el destino que están teniendo estos recursos y tampoco se llevan a cabo auditorías sobre las obras que se están ejecutando con estos por parte de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas beneficiadas.

Durante la Segunda Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), Romina Contreras recordó que, a partir de 2025, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México retiene recursos del FAIS a los municipios para que los pueblos y comunidades indígenas los ejerzan de manera directa en obras de infraestructura social básica; sin embargo, al transcurrir el primer año de este ejercicio, los beneficiarios no han podido hacerlo por falta de conocimiento técnico y/o no se han concretado la infraestructura para la que se destinaron y, por el contrario, se han generado conflictos sociales entre las localidades por falta de transparencia o un uso incorrecto del presupuesto.

Alcaldes panistas y el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe Echartea, respaldan la exigencia de regresar 13 mil millones de pesos del FAIS a los municipios. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“No estamos en contra de que se asignen recursos a las comunidades indígenas, por el contrario, estamos en la mejor disposición de apoyar a los pueblos originarios, pero no pueden quitarnos recursos a los municipios para asignarlos de manera discrecional y sin que haya auditorías para garantizar que este dinero se ejerza para obras sociales, porque así está sucediendo y hoy se están generando conflictos entre los pueblos y, además, no se están ejecutando obras que realmente beneficien a la ciudadanía”, explicó.

Acompañada de alcaldes panistas de todo el país, Romina Contreras detalló que, tan solo en 2025, los municipios de México dejaron de recibir 13 mil millones de pesos del FAIS, por las retenciones que lleva a cabo la Secretaría del Bienestar, y de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se estima que el próximo año será una cifra similar la que no les llegará a los gobiernos locales para ejecutar obra y mejorar los servicios como bacheo, pavimentación y mejora de vialidades, fortalecimiento de infraestructura hidráulica o de salud, electrificación, así como de mejoramiento a la vivienda, entre otros.

Romina Contreras advierte sobre el uso discrecional y la falta de transparencia en los recursos del FAIS retenidos por la Secretaría de Bienestar. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Nuestra exigencia al gobierno federal es que regrese esos recursos a los municipios y nosotros seamos quienes los ejecutemos en obra social para evitar conflictos y lo que está sucediendo en varias partes del país, en donde ese dinero está desaparecido o se está ejerciendo a discreción. No podemos permitir más errores de este tipo, por eso pedimos que no se toque el FAIS y si se necesita un fondo para los pueblos y comunidades originarias, que se cree, pero sin quitarle recursos a quienes somos el primer contacto con los ciudadanos”, manifestó.

En las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe Echartea y alcaldes de Chihuahua, Michoacán y Yucatán respaldaron la propuesta de Romina Contreras, al señalar que los recursos para obras sociales deben provenir del presupuesto que ejerce el gobierno federal y no arrebatarle más recursos a los municipios, pues las retenciones ya superan el 10 por ciento de lo que recibían del FAIS.

La presidenta municipal de Huixquilucan llama al Gobierno Federal a garantizar auditorías y conocimiento técnico en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Coincidieron en que la Secretaría de Bienestar debe establecer reglas claras en la operación de estos recursos, pues se ha observado que estos han llegado a comunidades que no son indígenas, lo que muestra este respaldo discrecional y con fines que pudieran ser electorales.

“Queremos que quede claro, no estamos en contra de los pueblos o comunidades indígenas, es más, nosotros estamos en la mayor disponibilidad de apoyarlas para crear un fondo para éstas, pero no podemos seguir descontando a los municipios participaciones federales”, comentaron.

El presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, apuntó que estos recursos no pueden tomarse por ningún motivo del FAIS; pues con ello también se le quita certeza a los municipios sobre un fondo que fue originado para dar certeza a la distribución del gasto federalizado a los gobiernos locales.

am