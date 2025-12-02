Cae ‘Cali’, presunto jefe de plaza de ‘Los Cromo’ durante cateo a rancho en el Istmo, Oaxaca

Carlos "N", alias "Cali", identificado como jefe de plaza de la célula delictiva "Los Cromos", en el estado de Oaxaca.

Agentes federales y estatales detuvieron a Carlos “N”, alias “Cali”, señalado como jefe de plaza de la célula delictiva “Los Cromo”, activa al sureste de Oaxaca.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el arresto ocurrió durante el cateo a un inmueble ubicado en la localidad rancho El Llano, en el en municipio de San Blas Atempa, uno de los centros de operación del grupo delictivo, según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En el inmueble se incautaron 6 armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos útiles, 13 chalecos y 19 cascos balísticos, equipo táctico, 14 pares de botas y 54 dosis de metanfetamina.

Artículos decomisados a Los Cromos en operación en Juchitán. ı Foto: Fiscalía de Oaxaca

La FGEO identificó a Carlos “N” como el principal proveedor de armas de “Los Cromos” , grupo generador de violencia en la región del Istmo de Tehuantepec cuyo presunto líder, identificado por las iniciales R.M.S, alias “Cromo” o “El Balatas”, fue aprehendido en agosto de 2024 en Juchitán.

El Gabinete de Seguridad recordó que estas acciones forman parte de la Operación Sable, una estrategia conjunta entre agencias federales y estatales para desarticular redes delictivas en Oaxaca.

Desde abril de 2024 y hasta julio de 2025, la FGEO y la Secretaría de Marina (Semar) han fortalecido la operación y logrado la detención de 58 personas vinculadas a células criminales en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y la @FISCALIA_GobOax, fue detenido en Juchitán, Oaxaca, Carlos “N”, alias “Cali”, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Cromo”. Es considerado generador de violencia y se le relaciona con… pic.twitter.com/FMRL2d9mCq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 2, 2025

En la detención de Carlos “N” participaron elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGEO.

