Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez inauguran Farmacias del Bienestar en Edomex.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez pusieron en marcha en territorio mexiquense el programa Farmacias del Bienestar, con el que el Estado de México se convierte en la primera entidad del país en ofrecer medicamentos gratuitos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

Durante la Mañanera del Pueblo, se realizaron enlaces en vivo desde Naucalpan, Atlacomulco y Ecatepec para mostrar la operación de los primeros 500 módulos, parte de la estrategia federal “Salud Casa por Casa”.

Desde Naucalpan y acompañada por Carlos Alberto Ulloa Pérez, Director General de Birmex; Delfina Gómez destacó el apoyo de la Presidenta de México.

TE RECOMENDAMOS: En la FIL Guadalajara 2025 UNESCO reconoce liderazgo de Tamaulipas en buenas prácticas docentes

“Estamos muy agradecidos, porque generosamente considera al Estado de México en la primera etapa. Gracias por su calidez, por su generosidad y por esa visión que tienen de ayudar a quienes más lo necesitan”.

La Presidenta Sheinbaum informó que, tras la fase de evaluación en territorio mexiquense, el programa se ampliará a nivel nacional en 2026, a fin de garantizar el acceso universal y gratuito a medicamentos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR