Vinculan a proceso a menor por feminicidio de 2 maestras de preparatoria en Michoacán.

El menor de edad que disparó contra dos maestras de la preparatoria Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue vinculado a proceso por un juez de control.

En la audiencia, el adolescente fue acusado de los delitos de feminicidio y portación de arma de fuego. Además, se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Esta nueva audiencia se desarrolló después de que el pasado 26 de marzo, la defensa del menor solicitara la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudó este lunes 30 de marzo.

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Previamente se informó que un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes encabeza el proceso para definir la situación jurídica del menor imputado por un doble crimen.

Este 30 de marzo, el juez determinó imponer como medida cautelar el internamiento preventivo, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde ocurrieron los hechos. ı Foto: Google Maps

Ven necesario replantear el sistema de justicia penal

El pasado 24 de marzo, un estudiante de la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mató a dos de sus profesoras al atacarlas con un arma de fuego, hechos por los cuales fue detenido. En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, que habría sido utilizado para cometer el crimen.

El caso tomó relevancia debido a lo impactante del delito, pero más por la facilidad con la que el menor consiguió el arma larga para cometer los homicidio y que ocultó en un estuche de guitarra.

Además, el feminicidio de las maestras generó un debate por la condena que debe recibir el menor. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se establece una pena para el atacante de al menos 3 años.

En ese sentido, el gobernador del estado abrió la posibilidad para que menores de edad sean enjuiciados como adultos, cuando incurran en delitos de alto impacto.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que es necesario “replantear” el sistema de justicia penal a nivel nacional, ya que los jóvenes que tienen conciencia plena y cometen crímenes con demasiada saña deberían ser enjuiciados como adultos.

“Es una situación que nos llama a replantear nuestro sistema de justicia penal a nivel nacional, pero primero debemos, los padres de familia, estar más atentos de ellos y, en segundo lugar, es fundamental entender que los jóvenes, en este caso específico que delinquen con esta saña, sí deberían ser enjuiciados como adultos”, dijo el mandatario, en entrevista con medios locales.

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JVR