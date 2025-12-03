Inicia la construcción de la Casa de la Mujer Indígena en Tenango de Doria, Hidalgo.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, inició la construcción de la Casa de la Mujer Indígena en el municipio de Tenango de Doria, un proyecto que busca fortalecer la atención materna con enfoque intercultural, brindar servicios humanizados y resguardar la práctica de la medicina tradicional ahora en la región Otomí-Tepehua.

La obra, impulsada por la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), fue diseñada en colaboración con mujeres, parteras y sabias de las comunidades, quienes definieron un modelo de atención que reconoce la autonomía de las mujeres y coloca sus saberes al centro del proceso de cuidado. El nuevo espacio beneficiará a más de 58 mil habitantes de siete municipios.

La Casa de la Mujer Indígena contará con áreas de valoración, exploración, recuperación y bienestar físico; espacios para preparto, parto tradicional y en tina, así como atención postparto. Además, incorporará un temazcal, un jardín botánico y espacios para el manejo de plantas medicinales, elementos fundamentales de la medicina tradicional que continúa siendo el primer recurso de salud para numerosas familias indígenas.

El proyecto también será un punto de encuentro para la transmisión de conocimientos comunitarios, con zonas destinadas a la formación y el acompañamiento de parteras y promotoras. Estas áreas permitirán fortalecer las capacidades de quienes han resguardado por generaciones el cuidado materno y neonatal en las comunidades.

Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la CEDSPI, destacó que este espacio “será un lugar donde la palabra de las mujeres, sus conocimientos y su manera de cuidar la vida se convierten en guía para un modelo de atención respetuoso, digno y profundamente humano”. La inversión para su construcción asciende a 20.1 millones de pesos, mientras que 8.2 millones se destinarán a su equipamiento.

Durante el evento, también se entregaron tarjetas del programa Guardianas de Vida, iniciativa que reconoce la labor de las parteras tradicionales y fortalece su trabajo en las comunidades. Este año, 777 mujeres recibirán un apoyo económico destinado a respaldar su labor y mejorar la atención materna local.

Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, subrayó que la obra responde a la cosmovisión de los pueblos de la región y adelantó que una nueva Casa de la Mujer Indígena será construida en el Valle del Mezquital el próximo año. Por su parte, la secretaria de Salud, Vanessa Escalante Arroyo, afirmó que este proyecto representa “un faro de luz y esperanza para la transformación”.

Con esta iniciativa, Hidalgo avanza hacia un modelo de salud intercultural que impulsa la atención materna humanizada, pero sobre todo reconoce a los saberes comunitarios como pilares del bienestar.

JVR