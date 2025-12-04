Aeropuerto de Toluca realiza simulacro de ataque armado para evaluar tiempos de respuesta

En el Aeropuerto Internacional de Toluca se llevó a cabo un simulacro a escala real de un ataque armado

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) llevó a cabo este jueves un simulacro a escala real que recreó un ataque armado dentro de sus instalaciones, con el objetivo de evaluar la capacidad de reacción operativa y reforzar la coordinación entre las corporaciones encargadas de la seguridad aeroportuaria.

Este ejercicio forma parte de los protocolos establecidos para garantizar la atención inmediata ante situaciones que puedan poner en riesgo a pasajeros, trabajadores y visitantes.

De acuerdo con autoridades del aeropuerto, el simulacro permitió analizar en tiempo real cómo se despliegan los equipos de emergencia ante un escenario crítico, así como revisar la funcionalidad de los mecanismos de alerta y evacuación.

TE RECOMENDAMOS: Participan 5 mil 913 personas Margarita González y Marcelo Ebrard inauguran el InnovaFest LATAM 2025

El AIT destacó que estas prácticas se realizan siguiendo estándares nacionales e internacionales de seguridad que buscan mantener operativos eficientes ante cualquier eventualidad.

Aeropuerto de Toluca prueba coordinación ante un ataque armado simulado ı Foto: Cuartoscuro

Participantes y desarrollo del ejercicio

En el simulacro participaron autoridades estatales y federales, además de personal operativo del propio aeropuerto, cuerpos de emergencia, brigadas internas y elementos de seguridad especializados.

La recreación del ataque incluyó la activación de protocolos de contención, detección de riesgo, cierre de áreas sensibles, así como el desalojo controlado de espacios para evaluar la coordinación interinstitucional.

Los equipos de seguridad simularon la respuesta ante un agresor armado, lo que implicó acciones tácticas para la supuesta neutralización del responsable, la atención a “víctimas” y la comunicación entre los mandos responsables.

Todo ello se realizó sin afectar las operaciones aeroportuarias, ya que se delimitó un perímetro exclusivo para el ejercicio.

Las autoridades señalaron que este tipo de simulacros son indispensables para medir capacidades de reacción, identificar áreas de mejora y garantizar que el personal esté preparado para responder ante incidentes de alto impacto.

Además, permiten evaluar qué tan rápido se activa la cadena de mando y cómo se coordinan los diferentes cuerpos de seguridad en una situación que requiere decisiones inmediatas.

El ejercicio fue catalogado como exitoso, ya que se cumplieron los tiempos de respuesta establecidos en los protocolos y se demostró una coordinación efectiva entre las instituciones participantes.

El AIT detalló que los resultados servirán para seguir fortaleciendo su estrategia de seguridad y prevención, especialmente ante escenarios que, aunque poco frecuentes, requieren preparación constante para evitar consecuencias mayores.

Con este simulacro, el Aeropuerto Internacional de Toluca reiteró su compromiso con la seguridad y la preparación ante riesgos reales, subrayando la importancia de mantener entrenado al personal y actualizados los protocolos operativos para proteger a todos los usuarios de la terminal aérea.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL