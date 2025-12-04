En Guanajuato, rechazan despenalizar el aborto, pero aprueban el matrimonio igualitario

El Congreso de Guanajuato avaló reconocer el matrimonio igualitario; sin embargo, archivó la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad. Este último proyecto fue descalificado por quinta ocasión a lo largo de 7 años.

El matrimonio igualitario fue avalado por 25 votos a favor; mientras que el aborto fue archivado con 19 votos a favor. De esta forma, la reforma implicó el homologar la normativa local con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y con los criterios de convencionalidad internacional.

🎉 ✨ ¡Hoy gana el amor y la igualdad!

El @CongresoGTO acaba de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 25 votos a favor y 9 en contra, Guanajuato da un paso histórico hacia una sociedad más justa e inclusiva. 🏳️‍🌈❤️

Porque amar es un derecho, no un privilegio. pic.twitter.com/RFXMjYTkMu — Coalición Mexicana LGBTTTI+ (@cmlgbttti) December 4, 2025

La aprobación del matrimonio igualitario modifica el Código Civil estatal y permite que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio sin necesidad de recurrir a un amparo, como había ocurrido durante años.

Con esta votación, Guanajuato se suma a las entidades del país que ya reconocen plenamente este derecho y cumplen con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2015 declaró inconstitucional cualquier norma que restringiera el matrimonio a un hombre y una mujer.

Durante la sesión, legisladores de diversas bancadas celebraron que el estado finalmente armonizara su legislación con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte, colectivos de la comunidad LGBTQ+ destacaron que la reforma representa un avance histórico en un estado que había mantenido una postura conservadora en la materia.

¡En Guanajuato el matrimonio entre personas del mismo género es ley! ¡También se prohíben y se sancionan los #ecosig !



¡Día histórico para nuestro estado! ¡Día histórico para las personas activistas que desde hace décadas en Guanajuato abrieron caminos para el respeto (1) pic.twitter.com/M4hscUNW3q — Ricardo García 🏳️‍🌈 (@garciaricardomx) December 4, 2025

Aplazan despenalización del aborto

Dentro de este mismo marco, la discusión sobre la despenalización del aborto volvió a dividir al Congreso local.

La iniciativa presentada en esta legislatura fue enviada a archivo por quinta vez, lo que en los hechos impide que continúe su proceso. Organizaciones feministas denunciaron que, pese a los criterios de la SCJN que declaran inconstitucional criminalizar de forma absoluta el aborto.

Guanajuato mantiene una normativa que obliga a muchas mujeres a desplazarse a otras entidades para acceder a servicios seguros.

Integrantes de grupos provida respaldaron la decisión de la mayoría parlamentaria y aseguraron que defenderán que en Guanajuato “se respete la vida desde la concepción”.

Mientras tanto, activistas recordaron que la penalización vigente contradice fallos federales y anticiparon que el tema volverá a ser impulsado en futuras legislaturas.

Aunque la aprobación del matrimonio igualitario fue considerada un avance en materia de derechos civiles, el rechazo a la despenalización del aborto mantiene al estado en una situación jurídica controvertida respecto al marco constitucional y a las tendencias nacionales en derechos reproductivos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL