Margarita González y Marcelo Ebrard inauguran el InnovaFest LATAM 2025.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, inauguraron el InnovaFest LATAM 2025 en el Centro de Convenciones Morelos, donde se reúnen representantes de 38 países para impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

La mandataria estatal destacó que este encuentro posiciona a Morelos como un estado con talento, infraestructura y capacidad para atraer inversiones y construir alianzas estratégicas. Además, subrayó además la importancia de los más de 40 centros de investigación que fortalecen la vocación científica de la entidad.

Por su parte, Marcelo Ebrard informó que en esta edición participan cinco mil 913 personas, más de 80 fondos de inversión y líderes de comunidades científicas, empresariales y tecnológicas de todo el mundo.

El evento incluye la Exhibición de Innovación y Patentes, el Premio a la Innovación Mexicana, la tercera edición de Mentes en Acción – Hecho en México, el Encuentro Ministerial de América Latina y el Caribe y el STS Forum 2025, uno de los foros globales más relevantes sobre innovación al servicio de la sociedad.

Los cinco ejes del foro abarcan agua–energía–alimentación, electromovilidad, biotecnología, aeronáutica y emprendimiento como motor de desarrollo.

