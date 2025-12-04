Mujer grita por ayuda desde un auto en movimiento; frustran intento de secuestro en Edomex | VIDEO

Mujer grita desesperadamente por ayuda desde un auto en movimiento en Edomex.

El video de un presunto secuestro se volvió viral en las redes sociales, por la manera en la que ocurrió el hecho. En la grabación, una mujer saca medio cuerpo de un auto para pedir ayuda, mientras el vehículo estaba en marcha.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió el pasado 2 de diciembre del 2025, en la vía Doctor Gustavo Baz, en la zona de San Bartolo, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

¿Qué ocurrió con la mujer en el Edomex?

En la grabación que circula en redes sociales, se pudo observar un auto color rojo, del que sale medio cuerpo de una mujer, la cual grita para que la auxilien las personas que se encuentran en la calle.

El tránsito en la zona ayudó a que el presunto secuestro no se concretara, pues al quedar atorado, las personas que estaban en la zona comenzaron a auxiliar a la mujer.

Cuando el vehículo se detuvo por completo, el conductor intentó darse a la fuga; sin embargo, las personas que acudieron al rescate impidieron la acción del supuesto delincuente.

Detienen a al menos 3 sujetos

Al lugar de la zona acudieron elementos de la Policía Estatal, para auxiliar a la dama y detener al sujeto. Posteriormente, se reveló que en el auto viajaban 4 personas, una de ellas la mujer que pidió auxilio.

De esta forma, la Policía Estatal detuvo a al menos 3 sujetos, lo cuales fueron presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Al momento de la detención, los sujetos aseguraron que no le estaban haciendo daño a la dama y rechazaron la versión de que la querían secuestrar.

