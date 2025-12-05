Fuerte choque en la México-Pachuca genera caos vi

La México-Pachuca volvió a registrar un siniestro que colapsó el tránsito.

La noche del viernes 5 de diciembre de 2025, se registró un fuerte accidente vehicular en la Autopista México-Pachuca, precisamente a la altura del kilómetro 22+800 con dirección a Pachuca.

De acuerdo con reportes de usuarios y con la alerta emitida por la operadora de la vía, Autopista Golfo Centro, la colisión involucró una camioneta que quedó atravesada entre ambos sentidos de la autopista, lo que provocó que el tráfico quedara detenido por varios minutos en ambas direcciones.

El impacto de la camioneta causó un “caos vial” inmediato, automovilistas reportaron largas filas, demoras considerables e incomodidades para circular en plena hora pico.

TE RECOMENDAMOS: Afirman que hay finanzas sanas Entregan 4to informe de la gobernadora Lorena Cuéllar al Congreso de Tlaxcala

Autopista Golfo Centro, a través de su cuenta oficial en redes sociales, pidió a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones viales mientras se realizaban maniobras para retirar el vehículo afectado.

Hasta el momento, no se reporta un saldo oficial de lesionados; el foco principal ha sido el impacto vial para usuarios que transitaban por la zona.

Automovilistas resultaron afectados por el cierre parcial o total de carriles en ambos sentidos, lo que generó congestión prolongada durante horas.

Usuarios en redes sociales difundieron el suceso casi en tiempo real, alertando a otros conductores para evitar el tramo o tomar rutas alternas.

Las autoridades de la autopista recomendaron precaución y permanecer atentos a las indicaciones viales mientras se realizan maniobras de limpieza y remoción del vehículo siniestrado.

Recomendaciones para automovilistas

Considerando la frecuencia de accidentes y los recientes percances en la México-Pachuca, conviene:

Verificar el estado del tráfico antes de salir , mediante apps de tránsito o redes sociales oficiales.

Evitar horarios de alta congestión si es posible, o usar rutas alternas.

Respetar los límites de velocidad, mantener la distancia adecuada y estar atento al flujo vehicular, sobre todo en horas pico o con presencia de vehículos de carga.

Seguir los avisos de operadoras de la vía y acatar las indicaciones de las autoridades si hay cierres o desvíos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL