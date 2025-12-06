Cae ‘Danone’, jefe de plaza del CJNG del grupo ‘Deltas: Operativa Jaguar’ en Quintana Roo

Autoridades federales y estatales detuvieron a Emilio Alejandro “N”, alias “Danonino”, y/o “H”, identificado como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que opera al norte del estado de Quintana Roo.

Informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que el detenido es líder de la célula “Deltas: Operativa Jaguar”, con la que el CJNG busca expandir su territorio y que opera en municipios turísticos como Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Emilio Alejandro “N” fue detenido mientras intercambiaba “varias bolsitas” con presunta marihuana afuera de un vehículo estacionado sobre la Avenida José López Portillo, en la supermanzana 98, manzana 53, del municipio de Benito Juárez.

Al notar la presencia de las autoridades, uno de los involucrados logró huir mientras Emilio Alejandro “N” fue sometido a una revisión, durante la que le aseguraron una mochila con 106 bolsitas de droga, entre presunta marihuana, cristal y cocaína.

También le decomisaron un arma corta Glock calibre 9 milímetros, un cargador, 12 cartuchos, un vehículo Kia Soul gris, 300 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Emilio Alejandro “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, señalado por los presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Decomisan arsenal y equipo a integrantes del CJNG

Hace veinte días, el 16 de noviembre, autoridades detuvieron a Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco”, presuntos integrantes del CJNG a quienes aseguraron un amplio arsenal y equipo táctico con el logotipo y siglas de la célula “Deltas: Operativa Jaguar”.

Marcos Josué “N” es identificado como operador logístico al norte de Quintana Roo, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

Tras capturarlos, las autoridades incautaron:

Dos armas cortas con cargadores abastecidos

32 armas largas , todas con cargador

12 armas cortas adicionales con su cargador

125 cargadores para arma larga

Dos silenciadores

Cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas

26 cajas de cartuchos de diversos calibres

17 cajas con 20 cartuchos cada una

También aseguraron nueve chalecos antibalas, nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CJNG”, 15 gorras negras con las palabras “Operativa Jaguar” y seis parches con la insignia “Deltas Operativo Jaguar”.

En cuanto a drogas, decomisaron dos bolsas grandes de presunta marihuana; 13 bolsitas con la misma sustancia; 52 bolsitas con presunto cristal y 50 bolsitas con polvo blanco parecido a la cocaína.

Asimismo, se aseguraron cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, dos estuches, tres drones, dos pares de placas de circulación de Jalisco y dos vehículos: una camioneta Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr