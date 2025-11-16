Detienen a 2 presuntos integrantes del CJNG en Benito Juárez, Quintana Roo; decomisan arsenal

Las fuerzas de seguridad exhiben el arsenal incautado tras la detención de dos presuntos operadores logísticos del CJNG.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo y la Secretaría de Marina, en la Zona Norte del estado. La intervención derivó en el aseguramiento de arsenal, equipo táctico y droga.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco”. De acuerdo con autoridades estatales, ambos están vinculados a delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Marcos Josué “N” es señalado como operador logístico del CJNG, encargado de distribuir armamento y equipamiento en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

TE RECOMENDAMOS: Compromiso con agua Huixquilucan rehabilita estación de rebombeo y tanque en San Fernando

La captura ocurrió durante recorridos de prevención del Grupo de Investigación de la SSC y personal de la Marina. Los uniformados detectaron a los dos sujetos manipulando una bolsa transparente con aparente marihuana junto a un vehículo gris y otro blanco estacionados en la vía pública.

Armamento y equipo táctico decomisado a presuntos integrantes del CJNG en Benito Juárez, Quintana Roo. ı Foto: Fiscalía QRoo

Mediante un comunicado de prensa, se detalló que, al notar la presencia de las autoridades, los hombres intentaron huir, pero fueron interceptados sobre la avenida Sin Nombre, en Benito Juárez.

En el lugar se aseguraron drogas, armas, equipo táctico, drones y vehículos. Entre lo incautado destacan:

Dos bolsas grandes y 13 bolsitas con marihuana ; 52 bolsas con cristal y 50 con cocaína .

32 armas largas , 12 armas cortas y dos armas cortas adicionales con cargadores abastecidos.

125 cargadores de arma larga , dos silenciadores , granadas antimotín y químicas .

Cartuchos de diversos calibres, chalecos antibalas y prendas con insignias del CJNG.

También fueron asegurados tres drones, libretas con anotaciones, teléfonos celulares, placas del estado de Jalisco y dos vehículos: un Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca.

Detenidos en operativo, en Benito Juárez, Quintana Roo. ı Foto: Fiscalía QRoo

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que continuará con las investigaciones.

La SSC destacó que este operativo forma parte de los trabajos de la Mesa de Seguridad, integrada por autoridades estatales y federales, y reiteró su compromiso de combatir al crimen organizado en Quintana Roo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am