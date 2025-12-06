Horacio Duarte: la Presidenta no está sola y el pueblo respalda la transformación

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México.

Asiste a evento por 7 años del inicio de la 4T

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, dejó en claro que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el apoyo del municipio mexiquense.

Frente a críticos y a presiones externas que pretenden debilitar el rumbo del país, recordó que actualmente los derechos sociales están en la Constitución y que la democracia se sostiene en la organización del pueblo.

“No nos van a dividir; la Presidenta tiene respaldo y tiene rumbo” Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México



Horacio Duarte asistió al Zócalo ala celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación ı Foto: Cortesía

Horacio Duarte llamó también a todas y todos en el servicio público a no desviarse de los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación: honestidad, transparencia y austeridad republicana.

Señaló que ninguna calumnia puede borrar lo que se ha logrado y que la tarea de la 4T es permanecer cerca del pueblo, escucharlo y servir con responsabilidad.

“Que nadie lo olvide: estamos aquí por el pueblo y para defender la transformación que eligió la mayoría” Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México



cehr