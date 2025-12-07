‘La transformación de Tlaxcala es imparable’, afirma Lorena Cuéllar en su Cuarto Informe de Gobierno

“Hoy Tlaxcala está de pie y más fuerte que nunca”, sostuvo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante su mensaje con motivo del cuarto Informe de Gobierno, desde la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, cuya primera etapa fue inaugurada previamente. En presencia de representantes de los sectores de la sociedad tlaxcalteca, autoridades de los tres órdenes de gobierno y titulares de los poderes, destacó que “ Tlaxcala está en el centro del mapa nacional” , y que actualmente “inspira grandes proyectos a nivel nacional para seguir fortaleciendo el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Acompañada por integrantes del gabinete legal y ampliado, la mandataria expresó que “la transformación de Tlaxcala es imparable”, ya que “cada indicador que durante décadas nos relegó, hoy confirma que avanzamos más en cuatro años que en muchos años antes”.

"No vamos a retroceder, ni permitir que regresen los tiempos donde Tlaxcala quedaba al margen. Este estado ya decidió avanzar, crecer, abrir oportunidades y seguir construyendo bienestar profundo y duradero"



Lorena Cuéllar indicó que su gobierno ha cumplido 283 de los 300 compromisos de campaña lo que demuestra que “en Tlaxcala la palabra se honra, y que gobernamos con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo”.

En tal sentido, y tras recordar que Tlaxcala tiene la menor extensión territorial y el presupuesto más bajo del país, aseveró que se han logrado resultados contundentes “con honestidad, austeridad, disciplina financiera y una planeación estratégica que cuida cada peso del pueblo de Tlaxcala”.

En infraestructura, y con una inversión superior a 9 mil millones de pesos, destacó que se han llevado a cabo 6 mil 203 obras, “lo que representan seis obras diarias inauguradas” que atienden rezagos del pasado y preparan a la entidad para las próximas décadas, pues forman un tejido de infraestructura social pensado en las necesidades de la ciudadanía para “cuidar, unir, proteger, producir y convivir”.

En cuatro años, se mejoraron 408 kilómetros de caminos y carreteras, el 90 por ciento de la red estatal, con una inversión superior a los mil millones de pesos; se realizaron 2 mil 114 obras estratégicas en seguridad, salud y desarrollo regional ; 3 mil 900 acciones de vivienda y 189 obras de gestión y abastecimiento de agua. Además, se destinaron más de 100 millones de pesos para impulsar la infraestructura turística y 8 mil 737 millones de pesos extraordinarios para impulsar la infraestructura social, educativa, vivienda y programas para el bienestar en los 60 municipios.

En salud, se invirtió en las nuevas oficinas de la Secretaría de Salud y en la Casa Hospitales para familiares de pacientes hospitalizados; se puso en marcha el nuevo Hospital General “Anselmo Cervantes” y la Clínica de las Emociones; y se remodelaron y equiparon el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); las unidades de Hemodiálisis, Cirugía de Mínima Invasión y de Hemodiálisis; y el Instituto tlaxcalteca de Asistencia especializada a la Salud (ITAES).

De igual forma, se construyeron dos albergues temporales para infantes y adultos migrantes; y el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad (CECAPDIF), y se avanzó en infraestructura estratégica con el nuevo edificio de la COEPRIST, el CRIAT Teletón y la nueva Casa Hogar del DIF Estatal, así como la Unidad de Radiología y Radiocirugía equipada con acelerador lineal para atender el cáncer.

En educación, se atendieron más de mil 300 escuelas con acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento; y se construyeron 12 nuevas. También, se crearon seis nuevas universidades y se invirtieron 405.1 millones de pesos para mejorar laboratorios, aulas, talleres y equipamiento de última generación.

En seguridad y justicia, después de 20 años de rezago, se creó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), complementado con 48 C2 municipales; y el Centro de Justicia para las Mujeres y sus estancias.

En medio ambiente, se construyeron espacios como el Parque Federico Silva y el Parque Lúdico “La Ribereña”; se rehabilitaron y equiparon 26 plantas y sistemas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 15 son operadas por el estado; y con recursos estatales, se concluyó la planta de tratamiento de la zona de hospitales, y está en construcción la de Tlatempan. En coordinación con el Gobierno de México, se edifican tres nuevas plantas, en Tlaxco, José María Morelos y Apizaco, y un sistema de tratamiento en Atlangatepec.

En ese mismo sentido, se construyó la Clínica de Bienestar Animal, se rehabilitó el Zoológico del Altiplano, y se fortalece una nueva red de ciudades temáticas: la de la Salud, la de la Seguridad, la de la Juventud, la del Abastecimiento, la de la Cultura, y la Administrativa. Al respecto, Lorena Cuéllar anticipo que, de cara a 2026, “la transformación que nos une sigue adelante”, con proyectos que hablan de un estado “que ya no piensa sólo en resolver lo urgente, sino en construir un futuro ordenado, sustentable y con identidad”.

Con apoyo federal, iniciará la ampliación del Hospital Infantil con unidad de imagenología, cuarto quirófano y área de recepción de trasplantes, y la construcción del Hospital de la Mujer. También, la Unidad Deportiva en Calpulalpan, a través del FIDEIMSS; las nuevas instalaciones del IPN, ocho nuevas salas inmersivas del agua, y la tercera y cuarta etapa de la Universidad Intercultural; y continuará la construcción del Puente Vehicular de Chiautempan, de la Universidad Rosario Castellanos y los trabajos del saneamiento del río Zahuapan.

Arrancará la construcción de ocho centros de educación infantil para hijas e hijos de madres trabajadoras, con el apoyo del IMSS, y darán inicio las ciudades de la Familia, del Adulto Mayor, de la Mujer, y de la Inclusión; el nuevo Archivo de Notarías y Registro Público, el Centro Estatal Veterinario, el Centro de Convivencia Familiar para Personas en Proceso de Armonización (Cecofam), el Centro de Transfusión sanguínea, y la ampliación de la Clínica de Hemodiálisis; así como nuevas telesecundarias, bachilleratos y escuelas en todos los niveles, un auditorio estatal para mil personas y otro con capacidad para tres mil; la rehabilitación de la Feria de Tlaxcala, la fachada de la Fiscalía General de Justicia y el 10 por ciento restante de la red estatal de carreteras.

Además, con inversión privada, se llevará a cabo la ampliación a cuatro carriles de la autopista federal 119 de Puebla- Tlaxcala con mil millones de pesos y la nueva Central de Autobuses de Huamantla. “Lo que hemos construido en estos cuatro años es la base de un Tlaxcala que ya decidió no volver atrás; un Tlaxcala que crece, que se organiza, que se reconoce y que sabe que la transformación que nos une está viva y todavía tiene mucho que ofrecer”, apuntó la mandataria estatal.

Al hablar del impacto de la política de salud, Cuéllar Cisneros resaltó que, en su gobierno, Tlaxcala dejó de ser un estado con pocos servicios, pues ahora “la salud dejó de ser un privilegio”. “No se trata solo de haber invertido 13 mil millones de pesos en nuevas unidades, equipos modernos o en edificaciones que antes parecían impensables. Se trata de algo más profundo: de saber que hoy Tlaxcala puede atender a sus pacientes aquí mismo, con la tecnología más avanzada de Latinoamérica”, abundó.

Tras expresar que “Tlaxcala se ha convertido en inspiración para grandes proyectos nacionales en materia de salud”, como el modelo de atención médica domiciliaria y la cirugía de mínima invasión, observó que desde la entidad se están impulsando nuevas políticas de salud con unidades médicas nuevas, médicos en cada comunidad y atención gratuita los siete días de la semana.

En cuatro años, se rehabilitaron y equiparon el Hospital de la Mujer, el Centro de Atención Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, y el Centro de Especialidades Odontológicas; se construyeron 15 nuevas clínicas y el nuevo edificio de la Escuela del Centro de Rehabilitación Integral para la Licenciatura en Terapia Física; se brindaron un millón 648 mil terapias de rehabilitación, se respaldó a la población con 99 ambulancias operativas, y se certificaron 190 pozos en calidad del agua en 59 municipios.

Asimismo, se dotó al ITAES del tomógrafo y la resonancia magnética más avanzados de Latinoamérica; se construye la Unidad de Radiología y Radiocirugía, equipada con acelerador lineal para atender a pacientes con cáncer, y se avanza la tercera etapa de la Unidad de Imagenología, laboratorio, el cuarto quirófano y la Unidad de Recepción de Trasplantes en el Hospital Infantil.

En todo el sector salud, se incorporaron 8 mil 500 nuevos equipos médicos, y gracias a la inversión en infraestructura y equipamiento aumentó 300 por ciento la cobertura de atención médica pública y gratuita; y se han realizado más de 40 mil cirugías en quirófanos estatales, el mayor número en la historia del estado.

Igualmente, se abrieron 344 nuevas plazas para médicos especialistas y 262 enfermeras, el abasto de medicamentos creció de 30 al 70 por ciento, y el número de médicos especialistas aumentó 65 por ciento, al pasar de 516 a 828, por la implementación del modelo IMSS- Bienestar, gracias al cual se atiende a 874 mil tlaxcaltecas, el 66 por ciento de la población. Bajo este sistema se han realizado más de 500 mil consultas de medicina general, 80 mil consultas de especialidad y más de 8 mil cirugías, cifras que representan un incremento del 75 por ciento en la capacidad de atención específica especializada.

A través del programa Salud Casa por Casa, se han brindado más de 20 mil consultas a adultos mayores y personas con discapacidad; y mediante las unidades móviles de servicios médicos, se han realizado 164 jornadas que acercan diagnósticos, medicamentos y atención oportuna a comunidades alejadas. Hoy, Tlaxcala es primer lugar en cobertura de vacunación contra COVID-19, BPH y sarampión; y segundo lugar nacional con la tasa más baja de mortalidad por cáncer de mama, atendiendo más de 200 mil mujeres anualmente con acciones para prevenirlo.

Mediante la Clínica de las Emociones, se ha brindado atención psicológica gratuita a más de 32 mil personas, y 38 municipios ya cuentan con un espacio de este tipo, conformando la red pública gratuita de atención emocional más amplia del país, mientras que la Clínica de Bienestar Animal se perfila como la tercera más completa del país en servicios veterinarios.

En política social, la titular del Ejecutivo estatal resaltó que actualmente el estado cuenta con la red de cobertura alimentaria más amplia de nuestra historia, con programas como Bienestar para tu Nutrición, Primeros 1000 días de Vida, Banco de Alimentos y Autosuficiencia Alimentaria, lo que le permitió ser segundo lugar nacional en combate a la pobreza alimentaria y, de acuerdo a datos del INEGI, es también segundo lugar nacional en reducción de pobreza multidimensional, ya que “en estos cuatro años, Tlaxcala tomó una decisión firme: que el bienestar se sintiera en la vida diaria, empezando por la mesa de cada familia”.

En las 12 Unidades de Nutrición se sirven más de 2 millones de comidas calientes, 71 por ciento más que en 2022; el padrón estatal de la Tarjeta de Abasto creció 51.7 por ciento, pasando de 4 mil 835 a 7 mil 336 jefas de familia que reciben mil pesos mensuales para canasta básica, mientras que, con Autosuficiencia Alimentaria, que será replicado en Boyacá, Colombia, se fortalece la calidad nutricional de mil 500 tlaxcaltecas cada año. Actualmente, se sirven 61 millones de desayunos escolares a 96 mil niñas y niños, ya que se rehabilitaron y equipamos 497 comedores; y en las 15 Unidades de Bienestar para tu Salud, se entregan 5.2 millones de acciones médicas gratuitas sin costo.

En vivienda, se destinaron 856 millones de pesos para el otorgamiento de 58 mil apoyos, en beneficio de más de 226 mil personas. Asimismo, la cobertura en viviendas con acceso a agua potable llegó a 99.31 por ciento, y la de viviendas con electricidad, a 99.86 por ciento, situando al estado en los lugares segundo y quinto a nivel nacional. Destacó que el trabajo cercano con la población permite llegar a nueve de cada 10 hogares en la entidad con servicios y programas sociales, tanto estatales como federales.

En atención a la mujer, la gobernadora refirió que el 65 por ciento de los programas estatales fortalecen su bienestar, con más de 5 mil atenciones y servicios de todo el gobierno cada día; 125 mil mujeres han accedido a créditos, subsidios, capacitación, empleos y programas productivos, y a través del programa Jefas de Familia del DIF Estatal, se apoya a 2 mil 400 mujeres con 61.2 millones de pesos para equipar sus primeros negocios.

Se implementó el programa piloto Mujeres en Bienestar Libres de Violencia, que otorgó apoyos económicos mensuales a mujeres en situación de vulnerabilidad; 150 mil niñas, adolescentes y mujeres fueron capacitadas para prevenir la violencia y promover la pacificación social; se creó el Refugio para Mujeres en Calpulalpan; se instalaron instancias transitorias en los 60 municipios, así como 100 nuevos lactarios en oficinas públicas en favor de la maternidad, y Tlaxcala fue la primera entidad del país en contar con un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para apoyar a madres trabajadoras en Ciudad Industrial Xicohténcatl I.

Para los adultos mayores, se construyeron 22 casas de día y se puso en marcha el primer programa de atención médica domiciliaria gratuita del país, modelo que se convirtió en política nacional; se creó el Banco Estatal de Información sobre violencia para personas mayores, el primero en México; y más de 119 mil adultos mayores reciben la pensión del bienestar del Gobierno de México.

Por otra parte, Tlaxcala pasó del último al primer lugar nacional en entrega de ayudas funcionales, destinando 366 millones de pesos en apoyos directos para personas con discapacidad; alcanzó la cobertura total de Unidades de Rehabilitación en los 60 municipios, llegando a 1.3 millones de terapias gratuitas; y se perfila como el primer estado que, con recursos propios, operará el CRIAT bajo el modelo Teletón. Además, se creó el CECAPDIF, y se puso en marcha la Plataforma de Credencialización Digital que facilita el acceso a trámites y servicios.

En apoyo a la juventud, 218 mil jóvenes cuentan con un apoyo estatal o federal; y a través de 15 dependencias, se atendieron 87 mil 049 con subsidios, ayudas económicas, descuentos y capacitación. Asimismo, 286 mil jóvenes participan en programas de prevención, bienestar y salud mental y 169 mil 253 en talleres, ligas, cursos, actividades culturales y concursos. Tlaxcala logró ser la primera entidad en operar 60 Procuradurías Municipales, coordinadas por el Estado, en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia; concretó 37 adopciones, e invirtió 738.8 millones de pesos para fortalecer el bienestar, la infraestructura y la identidad de comunidades indígenas.

En educación y cultura, Lorena Cuéllar puso énfasis en la construcción de seis nuevas universidades y tres nuevas opciones de educación superior, como el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Artes Visuales y Arte Textil, y la creación de 25 nuevos bachilleratos, en beneficio de 3 mil 500 estudiantes en situación vulnerable, pues responde al plan de ampliación de cobertura de educación media superior y superior de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “para garantizar que ningún joven se quede sin estudiar por falta de oportunidad”.

Sin embargo, destacó que ello representa también “un giro profundo en la historia de Tlaxcala: la convicción de que nuestros jóvenes no deben migrar para encontrar oportunidades, sino encontrarlas aquí, en la tierra que los vio nacer”. Luego de informar que Tlaxcala cumplió al 100 por ciento la meta estatal del Programa Vida Saludable, indicó que la entidad es primer lugar nacional en combatir el rezago educativo, logrando una cobertura del 85 por ciento.

En lo que va de su administración, se incorporaron nuevas carreras técnicas en Aeronáutica e Inteligencia Artificial, y se promovieron 25 proyectos de innovación tecnológica en instituciones públicas. A la fecha, se han entregado 55 mil uniformes gratuitos y 984 mil paquetes de útiles escolares; se han invertido 28.38 millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación; se destinaron más de 126 millones de pesos al programa estatal “La Escuela Tlaxcala”, y se mejoró el salario de más de 17 mil maestras y maestros tlaxcaltecas. De igual manera, Tlaxcala se posicionó como el segundo estado del país en entregar becas de voluntariado internacional, permitiendo que 390 jóvenes viajen a distintas partes del mundo; y el modelo arquitectónico y académico de la Universidad Rosario Castellanos que se edifica en la entidad será replicado en todo México.

En cultural, se creó la Secretaría de Cultura, se amplió y remodeló el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), se recuperaron seis obras de Frida Kahlo que se encontraban en París, se restauraron los murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, y se protegió la Talavera de San Pablo del Monte con el plan de salvaguarda. También se recuperaron 10 estaciones de tren, se logró que las alfombras y tapetes efímeros de Huamantla fueran declaradas patrimonio inmaterial de México, y Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional en creación de salas de lectura, con reconocimiento nacional por su programa “Tlaxcala lee a las mujeres”.

En paralelo, se puso en marcha el Laboratorio de Creación e Innovación Artística, único en México en colaboración con el gobierno federal y la UNESCO; se reactivó el Palacio de Cultura; se lanzó el Programa de Revitalización de las Lenguas Indígenas, se celebraron los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala “Sin Tlaxcala no hay México”, se creó el Festival Tlaxcallan, y se impulsó el premio Bellas Artes Tlaxcala de Lenguas Indígenas en colaboración con el INBAL.

Con apoyo del gobierno de México, se restauraron 227 templos muebles históricos dañados por el sismo de 2017; se consolidó la proyección artística internacional de Tlaxcala, mediante la diplomacia cultural con países como Argentina, Guatemala y España; y las artesanas y artesanos posicionaron al estado con premios y reconocimientos.

En el evento estuvieron presentes Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal, en representación de la Presidenta de México; el magistrado Cristóbal Arias Solís, en representación de la Secretaria de Gobernación; Leticia Ramírez Amaya, coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República; Carlos Alfonso Candelaria López, coordinador General de los Corredores Económicos de Bienestar, en representación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; Karen Berlanga Valdez, en representación del director General del IMSS; y Guillermina Alvarado, titular de CONOCER.

