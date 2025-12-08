Hidalgo impulsa turismo comunitario como vía de identidad y desarrollo.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, bajo la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, impulsa un modelo de gestión participativa donde las comunidades son las protagonistas en la preservación, transmisión y difusión de su patrimonio cultural.

A través de esta visión, los pueblos originarios se consolidan como guardianes activos de su identidad y como actores centrales en la construcción de un turismo más justo, sostenible e inclusivo.

En esta ruta se llevó a cabo, el pasado fin de semana, el Primer Encuentro Estatal de Turismo Comunitario, celebrado en la Plaza Juárez de Pachuca. El evento reunió expresiones de la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y de medicina tradicional que distinguen a las comunidades hidalguenses y ofreció un espacio para compartir experiencias, retos y buenas prácticas que fortalecen este modelo colaborativo.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, subrayó que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de acciones estratégicas para el turismo comunitario. Destacó que son los saberes ancestrales de los pueblos originarios los que permitirán que el patrimonio cultural del estado se difunda y perdure a través de generaciones, consolidando un esquema sostenible centrado en la participación directa de las comunidades.

Esta visión coincide con el impulso nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha establecido este modelo como prioridad para promover el bienestar social, la justicia y un vínculo respetuoso con los territorios.

Como parte de las actividades, los asistentes participaron en ponencias y talleres como: “Los retos del turismo comunitario”, “Taller Nanacatera”, “El turismo comunitario como motor de cohesión social” y “Buenas prácticas del turismo comunitario”. Estos espacios brindaron herramientas para fortalecer proyectos locales y promover experiencias auténticas, basadas en la conservación de los ecosistemas y la transmisión de las tradiciones vivas.

El turismo comunitario, reconocido por la UNESCO e incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030, se ha declarado de interés público y se impulsa mediante acciones como el distintivo para prestadores de servicios, la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias (ETC) y la organización de encuentros estatales que fortalecen destinos auténticos y con sentido social.

Hidalgo se suma con determinación a esta estrategia nacional gracias al liderazgo del gobernador Julio Menchaca y la coordinación de la Secretaría de Turismo. Las experiencias compartidas en el encuentro reflejan comunidades con identidad sólida, así como proyectos sostenibles bajo una visión de futuro, donde visitantes y anfitriones conviven en entornos de respeto aprendizaje mutuo, pero que sobre todo se inclinan a favor de una derrama económica equitativa que fortalece la cohesión social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR