Auto con pirotecnia explota y deja varios lesionados en la México–Toluca

Un automóvil que transportaba pirotecnia explotó en la lateral de la carretera México-Toluca

La explosión de un vehículo que transportaba pirotecnia en la carretera México–Toluca, en el municipio de Lerma, Estado de México, dejó varios heridos y provocó el cierre parcial de los carriles laterales la mañana de este jueves.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 48, en dirección a la capital mexiquense, generando fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil trasladaba pólvora para las festividades de la Virgen de Guadalupe, cuando comenzó a incendiarse repentinamente.

Se registró una explosión en un taxi con pirotecnia para los festejos guadalupanos en el km 48.5 de la México-Toluca en la zona de Lerma, Estado de México. Tres personas resultaron lesionadas.



Los testimonios de los tripulantes señalan que la pirotecnia empezó a detonarse durante el trayecto, lo que en segundos convirtió la unidad en una bola de fuego, creando una columna de humo visible desde distintos puntos del Valle de Toluca.

Tres personas resultaron con lesiones de consideración, entre ellas una mujer de aproximadamente 60 años y una menor de 10 años.

Paramédicos atendieron a los heridos en el lugar, aunque por la gravedad de sus afectaciones la menor de edad fue trasladada vía aérea por el Grupo Relámpagos, mientras que otra persona adulta fue llevada al hospital de la Cruz Roja en Toluca. Un tercer lesionado fue atendido por personal del SUEM.

Policías estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir las labores de limpieza tras la explosión del vehículo. Las autoridades mantienen como principal línea de investigación un posible manejo inadecuado del material pirotécnico, aunque se espera la confirmación oficial.

El C5 del Estado de México difundió imágenes y un video del incidente, confirmando que ocurrió en los carriles laterales rumbo a Toluca, aproximadamente a las 9:05 horas. Las fotografías muestran el automóvil completamente calcinado tras la detonación.

