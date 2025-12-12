Cazan a una comandante de Culiacán

Dos agentes de la Red Púrpura de Culiacán, en imagen de archivo.

La comandante Nayeli “N”, de la Red Púrpura de la Policía Municipal de Culiacán, murió luego de que sufriera un ataque armado y posteriormente su auto volcara cuando viajaba en la carretera Culiacán-Navolato, en inmediaciones del sector Los Alamitos del municipio de Navolato, Sinaloa.

Reportes locales indicaron que Nayeli tenía 13 años de servicio en la corporación y apenas hace un mes había asumido la responsabilidad de la Red Púrpura.

La Red Púrpura es una estrategia municipal lanzada por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el 6 de enero, enfocada a reforzar la seguridad y los espacios de atención para mujeres y familias en lugares públicos de Culiacán.

La mujer de 41 años había terminado su turno y regresaba a su domicilio en una camioneta Nissan X-Trail color oscuro, y mientras conducía por el carril oriente-poniente fue interceptada y atacada por un grupo armado.

Tras recibir múltiples impactos de bala, perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y se estrelló contra un domicilio.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que se investiga el caso como homicidio por agresión a la autoridad y se trató del único caso de asesinato registrado el miércoles.

De acuerdo con medios locales, con la muerte de la comandante Nayeli suman cuatro agentes municipales mujeres asesinadas en un periodo de 15 meses, en el contexto de la pugna entre facciones del crimen organizado.