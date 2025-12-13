Policía del Edomex recupera tractocamión robado tras persecución en la México – Pachuca

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recuperó un tractocamión con reporte de robo y detuvo a tres presuntos responsables tras una persecución en la autopista México–Pachuca, apoyada por el sistema de videovigilancia del C5 Mexiquense.

De acuerdo con información oficial, la unidad fue detectada mediante cámaras del C5 cuando circulaba por la autopista Naucalpan–Ecatepec. El seguimiento virtual permitió a policías estatales desplegar un operativo en campo y cerrar el paso al vehículo sobre la México–Pachuca, donde fue asegurado junto con la mercancía transportada.

Recuperan camión robado gracias a labores de seguridad y vigilancia. ı Foto: Gobierno Edomex

Durante la acción, los agentes decomisaron cuatro inhibidores de señal, dispositivos presuntamente utilizados para bloquear sistemas de rastreo satelital, y pusieron a disposición a tres hombres identificados como Manuel “N”, de 48 años; Carlos “N”, de 37; y José “N”, de 26.

Las primeras indagatorias indican que el tractocamión y los detenidos estarían vinculados con al menos tres robos similares, cometidos bajo el mismo modus operandi, se informó en la tarjeta informativa de las autoridades estatales.

En el contexto de estas acciones, cifras oficiales señalan que el robo a transportistas con violencia en el Estado de México registró una disminución de 11% entre octubre y noviembre de 2025, resultado que las autoridades atribuyen a operativos coordinados en corredores carreteros y al uso de inteligencia operativa.

El C5 Mexiquense opera como centro de mando con una red de videovigilancia, drones, botones de auxilio y atención del 911, desde donde se coordinan respuestas en tiempo real y la colaboración entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la estrategia de seguridad ha priorizado la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología para contener delitos de alto impacto, con el objetivo de fortalecer la seguridad de automovilistas y transportistas en la entidad.

am