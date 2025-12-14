Samuel García entrega obras del Estadio Bicentenario en el Parque Niños Héroes

En plena efervescencia deportiva motivada por la Final del Futbol mexicano, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda entregó las obras de rehabilitación integral del nuevo Estadio Bicentenario, ubicado en el Parque Niños Héroes, donde destacó el equipamiento de porterías de cancha, baños para el público y área de gradas con butacas.

Junto a la directora General del INDE, Melody Falcó Díaz, y el director General de Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, Luis Fernando Domínguez Martin del Campo, agregó que ya se preparan nuevas instalaciones deportivas dentro del programa estatal que tiene por objeto facilitar a los jóvenes a desarrollar sus aptitudes deportivas, emocionales que les permita un bienestar personal.

“Aquí les voy a prometer con Melody y Luis Fernando, que se junten para ver específicamente que requieren nuestros niños y ya empezamos a remodelar, Gimnasio, oficinas, y yo me acuerdo mucho que todos los miércoles, después de entrenar, los entrenadores hacían carnita asada, también aquí un área de asadores, también hay que convivir” Samuel García, gobernador de Nuevo León



El gobernador Samuel García durante la entrega del nuevo Estadio Bicentenario. ı Foto: Cortesía

El nuevo Estadio se construye sobre el antiguo Lago de Pesca. Prevé espacios deportivos a la vanguardia para la práctica y acondicionamiento físico de las disciplinas de futbol americano, powerlifting, paradanza deportiva, paratenis de mesa, boccia y golbol, así como una sala audiovisual, módulos sanitarios, área médica, área de oficinas y de servicio.

La infraestructura actual se ubica en el polígono 02 del CARE. El terreno comprende 16 mil metros cuadrados, en los cuales se ubicará la cancha principal, de 10 mil 168 metros cuadrados (80.7 por 126 metros) de pasto sintético y área de gradas con aprovechamiento de espacios bajo las mismas de 3 mil 464 metros cuadrados (31.9 por 108.6 metros).

Samuel García entrega nuevo Estadio Bicentenario. ı Foto: Cortesía

Tendrá capacidad para 4 mil 547 personas en total, considerando a 2 mil 500 espectadores sentados y 16 espacios para personas en sillas de ruedas. Se estima que beneficiará a 12 mil 542 atletas.

cehr