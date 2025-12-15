¿Cuándo es el Carnaval Internacional Mazatlán en 2026?

El Carnaval Internacional de Mazatlán es uno de los más esperados por las personas que habitan en Sinaloa, ya que durante este se puede sentir la energía positiva de las personas que asisten y de quienes desfilan.

El Museo de la Música del Instituto de Cultura fue el espacio en el que se realizaron las audiencias, en las que los aspirantes que quieren participar en el carnaval demostraron sus habilidades para el baile.

El jurado calificó a los aspirantes tomando en cuenta la capacidad de transmitir alegría, el gusto por la música y el baile, y la euforia que podían transmitir durante sus interpretaciones.

TE RECOMENDAMOS: Transforma movilidad en sur de metrópoli Inicia Gobierno de Jalisco operaciones de la Línea 4 en Tlajomulco de Zúñiga

Las personas que sean seleccionadas para participar en el Carnaval Internacional de Mazatlán serán notificados mediante llamada telefónica por el Cultural Mazatlán durante las semanas siguientes.

Carnaval Internacional Mazatlan 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo es el Carnaval Internacional de Mazatlan en 2026?

Este 2026 se llevará a cabo la edición número 128 del Carnaval Internacional de Mazatlan, y durante unos días se contará con eventos como la coronación de los sobernanos.

Durante el Carnaval Internacional de Mazatlan, que se realizará del 12 al 17 de febrero, también se podrá presencial la fiesta nocturna en la zona de Olas Altas, y como cada año, se contará con el ya tradicional desfile de carros alegóricos.

La temáritca del Carnaval Internacional de Mazatlan en 2026 será Arriba la Tambora, y las y los candidatos para ser coronados en las categorías Reina, Reina Infantil, y Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ya fueron publicados en sus redes sociales.

La coronación del Rey de la Alegría se llevará a cabo el 12 de febrero a las 19:30 horas, y la coronación de la reina de los CI Juegos Florales se llevará a cabo el 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal.

Mientras que la coronación de la Reina del Carnaval se llevará a cabo el 14 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal a las 18:30 horas, y durante este carnaval se contará con la presentación musical de varios artistas.

Carnaval Internacional Mazatlan 2026 ı Foto: Especial

Entre los artistas que darán presentaciones durante el Carnaval Internacional Mazatlán 2026 se encuentran Eden Muñoz, un homenaje a Germán Lizárraga, Yuridia, Belinda y Lara Campos.

Durante el Carnaval de Mazatlán se puede disfrutar de música de banda y tambora regional de Sinaloa, por lo que esto es una característica que diferencía este carnaval de otros del país.

Carnaval Internacional Mazatlan 2026 ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.