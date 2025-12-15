Más de 20 mil personas han asistido a la pista de hielo en Ecatepec.

Más de 20 mil personas han patinado en la pista de hielo instalada en la explanada municipal por el gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la cual estará abierta gratuitamente hasta el próximo 7 de enero.

Cisneros Coss invitó a los habitantes de Ecatepec a disfrutar de los atractivos navideños gratuitos de la explanada municipal, los cuales son un éxito y garantizan diversión y seguridad para la población.

Como parte de la temporada decembrina, la explanada y el jardín municipal de San Cristóbal cuentan también con la Villa Navideña y el árbol monumental, donde se reúnen familias enteras para convivir y tomarse fotos.

La pista de hielo fue inaugurada el pasado 1 de diciembre y hasta el momento más de 20 mil personas han patinado gratuitamente. Los días 21 y 28 de diciembre y 4 y 6 de enero habrá show de patinaje artístico a las 18:00 horas, igualmente gratuitos.

La pista estará en funcionamiento hasta el próximo 7 de enero, en horario de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y sábados y domingos de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Además, los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre habrá show de nieve artificial en calle Emilio Carranza (peatonal), en San Cristóbal Centro, en las inmediaciones del mercado municipal, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas. ¡No falten!

JVR