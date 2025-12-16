Tamaulipas lanza Clúster Automotriz para fortalecer la generación de empleos.

Tamaulipas consolidó un paso histórico para su competitividad industrial con el lanzamiento del Clúster Automotriz en el estado, una iniciativa estratégica que fortalecerá la integración productiva, la relocalización industrial, el incremento del contenido nacional y la generación de empleos de calidad en el estado.

El anuncio se llevó a cabo la tarde de este lunes, en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que la conformación de este clúster será palanca de desarrollo para participar no solo con proyectos de innovación, sino también en las cadenas de suministro a nivel internacional, que cada vez son más importantes y significativas en nuestra entidad.

“Yo creo que es tiempo de ponernos las pilas, de organizarnos con esta voluntad que me da mucho gusto constatar entre gobierno, sistema educativo y empresa, para poder proyectar el desarrollo que se merece en nuestra entidad", dijo el titular del ejecutivo estatal.

Acompañado por el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, el mandatario tamaulipeco dio la bienvenida a empresas solidarias que están trabajando en concordancia con gobiernos de corte humanista y de transformación, con mejores condiciones laborales para las y los trabajadores, y que eso garantice y facilite un ambiente de paz y de bienestar en el que todos queremos vivir y poder estarse desarrollando, manifestó.

Al dar la bienvenida, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que con la conformación de este clúster, Tamaulipas fortalece hoy su vocación industrial y da un paso muy firme hacia el futuro, además de que se da en un contexto económico particularmente positivo, ya que esta misma semana el INEGI informó que en agosto de 2025 la actividad industrial de Tamaulipas registró un crecimiento anual de 7.8 %, ubicándose en el tercer lugar nacional.

Por su parte, el presidente del Clúster Automotriz y director de Operaciones de Inteva México, Ángel Armando Botti Varela, reconoció que este nuevo organismo es una iniciativa impulsada y apoyada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, conformada por instituciones educativas y la empresa privada para trabajar por el crecimiento de la industria en Matamoros, buscando atraer nuevas compañías y dando apoyo a las empresas que ya existen para que puedan conseguir contratos y expandir su crecimiento.

Durante la ceremonia también quedaron formalmente registrados como miembros fundadores del Clúster Automotriz de Tamaulipas: Manuel García Garza, director general de Bright Finishing, secretario; Israel Armendáriz Cadena, director general de AFX Industries, tesorero; Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, consejero; Diana Rosa Masso Quintana, rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, consejera; Santa Iliana Castillo García, directora del Instituto Tecnológico de Matamoros, consejera; Juan Zamora Ramírez, gerente de planta de Suprajit México, consejero, y Víctor Alfonso Sánchez Garza, representante legal de Inmobiliaria Vialsa, consejero.

La conformación del clúster permitirá elevar el perfil de Tamaulipas como referente nacional en manufactura automotriz; impulsar la especialización inteligente y tecnologías avanzadas del sector; fortalecer la vinculación entre empresas e instituciones académicas y atraer inversiones relacionadas con electromovilidad, automatización e industria 4.0.

También se contó con la presencia en este evento del titular del Clúster Automotriz de Nuevo León, Manuel Montoya Ortega y Ana Cecilia Rodríguez González, directora de Operación Institucional, en representación del presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes.

