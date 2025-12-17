VIDEO de la ex alcaldesa Tania Flores trasladada para comparecer ante la justicia

Este martes la ex alcaldesa, Tania Flores fue trasladada desde el juzgado de Sabinas hacia Saltillo para comparecer por presunto ante la justicia, esto luego de asegurar que no había sido notificada anteriormente.

Mediante una transmisión en vivo que realizó por medio de sus redes sociales mientras se encontraba en el baño del juzgado de Sabinas, la exalalcaldesa de Muzquis, Tania Flores, aseguró que todo esto se trata de una persecución política.

Asimismo, señaló que durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a Víctor “N”, quien fue tesorero municipal durante su administración, dejaron “en evidencia” la represión y el abuso de la fiscalía cometido en contra suya y de su equipo.

Mientras realizaba la transmisión en vivo se puede escuchar cómo le tocan la puerta, por lo que Tania Flores asegura que el gobernador envío “como a 20 policías a venir por mi”, con la finalidad de notificarle que debía comparecer ante la justicia.

La transmisión en vivo de la ex alcaldesa tiene una duración de más de dos horas y media, y en esta se puede ver el momento exacto en el que dos agentes de seguridad ingresan para informarle que sería trasladada a Saltillo a una comparecencia, de la cuál aseguran que Tania Flores ya había sido notificada.

VIDEO de la ex alcaldesa Tania Flores siendo trasladada para comparecer ante la justicia ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué Tania Flores tuvo que comparecer en Saltillo?

Tania Flores fue trasladada hacia Saltillo por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila en compañía de su abogado, y en el video muestra la hoja que corresponde a la orden de comparecencia emitida por el juez Alberto Jacobo Camacho Cepeda el 2 de julio del 2025.

Actualmente es señalada por presuntamente ejercer abuso de funciones por asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública durante su administración, por lo que las autoridades correspondientes se encuentran realizando investigaciones para determinar si será vinculada a proceso.

Aseguró que esta investigación forma parte de una persecución política en su contra por parte del gobernador de Coahuila, y aseguró que no la están investigando por desvío de recursos o daño al patrimonio, sino por “abuso de funciones”.

Orden de comparecencia de Tania Flores ı Foto: Captura de pantalla

“Ellos lo que ahorita argumentan es que tienen varios testigos y varios funcionarios del estado, ellos dictaminan que los contratos no están redactados correctamente, por lo que los forman ser contratos ilícitos.” precisó en entrevista con medios luego de su comparecencia.

Tania Flores, quien apuntó que desde hace tiempo se le acusa por desvío de 200 millones de pesos, deberá cumplir una medida cautelar asistiendo a firmar al juzgado, y aseguró que hasta el momento no han podido probar el desvío de “un solo peso”.

Luego de que se llevara a cabo su traslado a la comparecencia, Tania Flores compartió un video en el que muestra que llegó a las 5:30 horas a su casa.

Después de la detencion ilegal por parte de la fiscalia del Gobernador, por fin llegué a casa. Llegué a los brazos de mi madre, a ese lugar donde los corazones se alivian juntos, donde el dolor se comparte y no se esconde. Descripción del video de Tania Flores llegando a su casa



La exalcaldesa apuntó que en unas semans dará más información sobre las obras públicas por las que se le investigan, ya que esto forma parte de su defensa, y aseguró que se encuentra tranquila y a la vez molesta por la forma en la que fue notificada.