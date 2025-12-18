Nahle sí se subió 25% el salario y le quitó a Salud

La mandataria, en la presentación de su Informe de Gobierno el 30 de noviembre.

El Gobierno de Veracruz que encabeza la morenista Rocío Nahle logró sacar adelante en el Congreso estatal su propuesta de presupuesto para 2026, con lo que consumó un incremento de 25 por ciento en su sueldo y en el de la alta burocracia de su gobierno, mientras que a los servicios de salud aplicó un recorte por 7 mil 414 millones 317 mil 839 pesos, que representa 38.7 por ciento menos recursos que este 2025.

A pesar de la ola de críticas y cuestionamientos, la mandataria estatal no dio marcha atrás y decidió aumentar sus ingresos. Así, Nahle García pasará de tener una percepción mensual neta de 67 mil 800.42 pesos este año, a 84 mil 750.53 pesos a partir de enero. En el año, la gobernadora recibirá entre 813 mil y un millón 17 mil pesos.

El Dato: AL PODER LEGISLATIVO le corresponde un presupuesto de 843 millones 723 mil pesos; es decir, 42 millones más en relación con el monto establecido para este año.

Y no solamente la mandataria local verá incrementar su ingreso personal, sino también el de sus secretarios de despacho, quienes ahora reciben 64 mil 531.06 pesos y en el 2026 ganarán 80 mil 663.83 pesos de manera mensual.

TE RECOMENDAMOS: Red desarticulada Caen 11 en Guanajuato por extorsión

De igual forma, los directores generales pasarán de percibir 53 mil 139.29 pesos a 66 mil 424.11 pesos al mes; es decir, también 25 por ciento más. Además, la alta burocracia de Veracruz recibirá múltiples prestaciones ordinarias, que incluyen ayudas, despensa, compensaciones y gratificaciones.

177 mil 408 millones de pesos ejercerá Veracruz en el 2026

LAS PRESTACIONES. También recibirán prestaciones anuales, que incluyen más gratificaciones, canasta navideña, aguinaldo, bono anual de despensa y pago del Día de la Madre.

Y mientras el salario de los altos funcionarios se incrementa 25 por ciento, a los servicios de salud le recortaron 7 mil 414 millones 317 mil 839 pesos, de 19 mil 136 millones 951 mil 167 pesos en 2025 a 11 mil 722 millones 633 mil 328 pesos en 2026. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por ejemplo, se le incrementó únicamente 4 por ciento su gasto, con lo cual pasará de recibir 72 millones 937 mil 60 pesos a 75 millones 854 mil 542 pesos el próximo año.

El Tip: EL ORGANISMO Público Local Electoral de Veracruz fue uno de los más impactados con los recortes; pasó de mil 250.3 millones de pesos este año a 665 millones 731 mil pesos.

Recientemente, La Razón publicó que este mínimo incremento se da en un contexto en el que se encuentra en trámite un número importante de expedientes en los que se presume tortura, “por lo que se hace de imperiosa necesidad la contratación de más personal especializado”, señala el informe de 2024 de la CEDH.

De acuerdo con el presupuesto 2026, aprobado por los diputados el pasado 15 de diciembre, la CEDH no fue la única institución que tuvo un incremento de menos del 5 por ciento, ya que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se elevará tan sólo 0.37 por ciento, pues pasará de recibir 750 millones a 752 millones de pesos para el 2026.

Esto ocurre, a pesar de que en febrero campesinos denunciaron abandono de tierras en Veracruz, debido a la falta de apoyos por parte del gobierno y a los costos de producción, lo cual trae como consecuencia que se recurra a la importación de granos y alimentos.

FALTA APOYO. El dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, Manuel Guerrero Sánchez, dijo a medios locales el pasado 14 de febrero que el gobierno morenista sólo apoya a los campesinos que cuentan con una hectárea o media hectárea, lo cual en nada contribuye a la producción nacional, ya que lo que siembran es destinado al autoconsumo.

“No hay ni un tipo de incentivo ni de apoyo por parte del Gobierno estatal y federal, desaparecieron todos los fideicomisos, todos los programas, los programas que nos daban certeza en la comercialización, que apoyaban los programas de fomento a la ganadería, de la agricultura, de semillas, fertilizantes”, dijo entonces.

Este 15 de diciembre, productores de café se manifestaron en la plaza central de la ciudad capital, Xalapa, para denunciar olvido y falta de apoyo por parte de las autoridades estatales y federales.

El integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec Cirilo Elotlán Díaz dijo que, a pesar de que hay buenos precios del aromático, no hay interés por parte de los productores en impulsar más el cultivo del café.

“Ya llevamos un año de gobierno, tanto de gobierno federal como de gobierno del estado, y la cafeticultura poco a poco va desapareciendo; a pesar de que hay buenos precios del café, no hay interés por parte de los productores en impulsar más el cultivo del café”, comentó.

CASTIGADOS. Entre las instituciones que recibieron una disminución de presupuesto está el Organismo Público Local Electoral, el cual sufrió un recorte de casi la mitad en su presupuesto, pues pasará de tener mil 250 millones 397 mil 920 pesos a tener 665 millones 731 mil 84 pesos, lo que representa 46.76 por ciento menos. El hecho se justifica con el argumento de que en el 2026 no habrá procesos electorales en la entidad.

De igual forma, la educación de los jóvenes veracruzanos se vio afectada en el paquete presupuestal del año entrante, pues tres universidades vieron disminuidos sus presupuestos para el 2026.

La más afectada fue la Universidad Tecnológica del Centro, que tuvo un recorte de 14.97 por ciento, toda vez que pasará de recibir 116 millones 024 mil 914 pesos a 98 millones 659 mil 825 pesos.

De igual forma, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y el Colegio de Veracruz tuvieron un recorte a sus recursos presupuestales del 4.5 y 6 por ciento respectivamente.

Fin de año soñado ı Foto: Especial