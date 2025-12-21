Alerta de sarampión en Chiapas: Estos son los municipios con casos registrados

La Secretaría de Salud de Chiapas informó un reciente aumento en contagios de sarampión que se registró en varios municipios del estado, emitieron alerta para controlar contagios.

En el comunicado emitido este 18 de diciembre se establece que, hasta ese momento, se habían registrado al menos 5 mil 781 casos de sarampión en el país, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 17 de diciembre.

Asimismo, se puntualiza que los principales estados en los que se registró un aumento de casos de sarampión son Chihuahua y Jalisco, mientras que en Chiapas se han registrado 45 casos de contagio.

¿En qué municipios de Chiapas se registraron los casos de sarampión?

Debido al aumento de contagios se emitieron protocolos para controlar los contagios como la vigilancia, vacunación, vigilancia y aislamiento para los casos de riesgo para la salud pública de la región.

Los municipios en los que se registró presencia de transmisión de sarampión en Chiapas son:

Mitontic

San Cristóbal

Chamula

Chenalho

San Juan Cancue

Zinacatan

Larrizar

San Fernando

Tuxtla Gutiérrez

Ocozocoautla

Chiapa de Corzo

Suchiapa

Simojovel

Berriozábal

Comitán

Además de las otras medidas de salud pública, el secretario de salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, exhortó a que se restringieran o cancelaran los eventos masivos de la temporada invernal 2025-2026.

Esto quiere decir que, desde el 21 de diciembre del 2025 hasta el 20 de marzo de 2026 no se realizarán posadas, ferias, desfiles alegóricos, partidos deportivos, entre otros.

Asimismo, se puntualiza que esta medida podría extenderse dependiendo de la circulación del virus de sarampión, ya que esto “permitirá la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la transmisión y además proteger a la población infantil.”

Comunicado de la Secretaria de Salud Chiapas sobre contagios de sarampión ı Foto: Redes sociales

En dicho comunicado se puntualiza que el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, que además se propaga muy fácilmente y puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó que varias jurisdicciones sanitarias están realizando campañas intensivas de vacunación contra el sarampión en módulos instalados en puntos estratégicos con afluencia de personas.

a fin de facilitar el acceso oportuno a la vacuna para niñas, niños, adolescentes y población en general.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de la Secretaría de Salud para mantener el control de enfermedades prevenibles por vacunación y reforzar

La población a la que está dirigida la campaña de vacunación son niñas, niños, adolescentes y las personas que requieran la vacuna, además, se están reforzando los esquemas completos.

