Baja California ha desmantelado 22 células delictivas con estrategia contra la extorsión, destaca Marina del Pilar

Estrategia contra la extorsión ha logrado la detención de 68 personas en Baja California.

En Baja California, la Estrategia Estatal Contra la Extorsión ha logrado la detención de 68 personas y la desarticulación de 22 células delictivas, anunció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria resaltó que su administración prioriza el bienestar de las y los bajacalifornianos, mediante acciones que atienden las causas de la violencia y que contribuyen a la construcción de la paz.

Derivado de esta estrategia, se han logrado judicializar 34 casos en Baja California, lo que se enmarca en una disminución del 25 por ciento en la incidencia registrada en los últimos cinco meses a nivel nacional.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. ı Foto: Cortesía

Señaló que estos resultados forman parte del esfuerzo coordinado encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para hacer frente a este delito.

“Estas detenciones demuestran que todos nuestros esfuerzos, así como los de la federación, han sido bien canalizados y que la estrategia está dando resultados” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Patrullas de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el descenso diario reportado a nivel nacional fue del orden del 20 por ciento, como parte de las casi 103 mil llamadas de este tipo que han sido documentadas y denunciadas.

La extorsión puede denunciarse de forma anónima a través del número 089, donde se brinda atención inmediata.

Finalmente, indicó que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno , el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la atención a las causas sociales, como ejes fundamentales para combatir la extorsión.

cehr