Sheinbaum y Delfina Gómez recorren el Tren Suburbano al AIFA; prevén apertura para Semana Santa

En la imagen, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recorrieron por primera vez el Tren Suburbano AIFA-Lechería que transitará por 23.7 kilómetros para cubrir una demanda de 82 mil 621 pasajeros diarios. Se estima que funcione en el primer trimestre de 2026.

“Hoy hicimos el primer viaje y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Queremos que para Semana Santa, ya la gente pueda subirse, llegar al AIFA , tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, afirmó Sheinbaum.

Una unidad del Tren Suburbano. ı Foto: Cortesía

La Presidenta y la gobernadora abordaron el tren en la estación de Cueyamil, la primera de las seis estaciones intermedias, sobre la Avenida Recursos Hidráulicos en Tultitlán, y recorrieron el tramo hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para supervisar la obra, acompañadas de servidores públicos y representantes de medios de comunicación.

“Nos sentimos muy agradecidos al constatar el avance que lleva esta obra, va a transportar no solamente a pasajeros, sino también a compañeros pobladores que están cerca de esta área, de estos municipios como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec, Jaltocán, y que indudablemente ayuda a la economía local” Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, la gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

Destacó el humanismo y la visión que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum de poder mejorar las condiciones de vida de la población mexiquense y apoyar al Estado de México con este tipo de obras, que benefician la economía, así como la movilidad.

“Podemos decir que es una estación del Tren Suburbano que llega directamente al aeropuerto y eso también nos pone en vanguardia. La Presidenta, siempre nos pone retos, estaremos a la orden y estaremos trabajando de la mano para que nuestro Estado de México siga progresando”, destacó Delfina Gómez.

Por su parte, Sheinbaum consideró que en cada estación de este tramo ferroviario, habrá mayor desarrollo para dicha zona del Estado de México y mayor bienestar, uno de los objetivos de los gobiernos de la Cuarta Transformación:

El tramo entre Lechería y el AIFA tendrá seis estaciones intermedias :

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan

El trayecto contará con doble vía electrificada y mejorará los traslados hacia el AIFA desde la Ciudad de México y el Estado de México.

El tiempo de recorrido desde la estación Buenavista hasta el AIFA será de 43 minutos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Son 10 trenes que podrán transportar 719 pasajeros y, cuando la demanda sea alta, se acoplarán dos trenes para duplicar su capacidad. Los intervalos serán de 15 minutos entre cada uno y el servicio será de 5:00 a 00:30 horas; además, conectará con la Línea B del Metro, el Metrobús y el Mexibús.

También asistieron Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México (SICT), y Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, además de representantes de los ingenieros militares encargados de las obras y de la empresa que opera el Tren Suburbano.

