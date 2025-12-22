La extorsión crece 42% en Coahuila y alcanza nuevo pico

Aprehensión de Édgar “N” el pasado 5 de diciembre, señalado de extorsionar a ganaderos y comerciantes en La Laguna.

El 2025 será el año con el pico de casos de extorsión en Coahuila, hecho que se encuadra y cobró relevancia con la notoriedad que tomó el fenómeno tras la detención de Édgar “N”, alias El Limones, vinculado con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y detenido por este delito, que tiene incidencia en el indicador.

Tan sólo de enero a noviembre del 2025 —última fecha de corte— se tiene el reporte de 68 denuncias por casos de extorsión; esta cifra ya supera a todas las denuncias de años anteriores completos desde el 2016, año en el que se tiene el registro de una nueva metodología usada para medir los delitos.

El Dato: Coahuila anunció el pasado 5 de diciembre que la Fiscalía estatal pondrá en marcha una unidad especializada para atender el flagelo de la extorsión.

Aunque falta el registro de diciembre en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila los casos de extorsión crecieron 209 por ciento (más del triple) con respecto al 2016, cuando se reportaron 22 casos.

Desde el primer año completo de la administración del actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en 2024, hasta noviembre de 2025, el delito de extorsión tuvo un aumento de 41.6 por ciento.

En todo el año 2024 se reportaron 48 casos, siendo el mes de octubre el que tuvo mayores casos, al documentarse 8, mientras que durante este año, hasta noviembre, el mes con más incidencia fue abril, con 7 casos.

En 10 años, el 2017 es el que reporta menores casos de este delito, pues en ese año se tiene el registro de 19.

7 casos de extorsión reportados en abril, el dato más alto

Para el 2018, la cifra comenzó a subir, pues se reportó un aumento del 31 por ciento, comparado con el 2017, toda vez que los casos pasaron de 19 a 25 en un año.

En 2019 se tiene el reporte de 32 casos, mientras que para el 2020 la cifra volvió a subir, al reportar 34. En el 2021, 2022 y 2023 las cifras tuvieron una disminución, pues se reportaron 31, 30 y 27 casos, respectivamente.

Sin embargo, para 2024, el primer año completo de gobierno de Manolo Jiménez, la tendencia volvió a modificarse, al reportarse un repunte a 48 casos.

El pico de incidencia de este delito coincide con las presuntas acciones delictivas realizadas por Édgar “N”, El Limones, a quien se señala como jefe de plaza de la célula criminal Los Cabrera, que operó impunemente en la región de La Laguna durante los últimos meses y quien para ello utilizaba presuntamente a la CATEM como institución fachada.

Las labores de inteligencia confirmaron que esta facción, identificada como aliada del Cártel de Sinaloa, implementó un sistema de extorsión que asfixiaba a los productores locales.

El dato más alarmante es que el grupo criminal llegó al extremo de cobrar derecho de piso por el uso de pozos de agua, un recurso crítico y escaso en la zona agrícola de la Comarca Lagunera.

De acuerdo con las autoridades, este grupo se dedicaba a realizar extorsión sistemática y cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos, pero también llevaba a cabo acciones de secuestro y desaparición forzada, delitos de alto impacto que mantenían aterrorizada a la población lagunera.

Además, realizaba clonación de tarjetas y estafas, diversificando sus ingresos hacia el fraude financiero, robo de vehículos y venta de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó diversas operaciones inusuales vinculadas a Édgar “N”, consistentes en movimientos de dinero de aparente procedencia ilícita y esquemas de lavado de dinero.

Como resultado de esto, se hizo el bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, características de empresas fachada y operaciones destinadas a simular pagos de nómina, compra-venta de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificable.

El titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández, reconoció queel detenido contaba con señalamientos de extorsiones en toda la Comarca Lagunera, teniendo como víctimas a ganaderos, constructores y comerciantes agremiados a cámaras empresariales, entre otros.

“Es un tema socialmente, ustedes lo pueden corroborar en La Laguna, estaba muy permeado”, comentó el fiscal.

La detención de El Limones surge a partir de una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito de extorsión, el cual ha tenido un aumento a nivel nacional.

El director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, Marco Zamarripa, declaró, en entrevistas con medios, que “decir que el problema de la extorsión se resolvió con esta detención de El Limones sería un tanto irresponsable”.

Agregó que “si bien la intervención federal y la puesta en marcha del Plan de Seguridad Laguna han generado resultados visibles, la vigilancia debe continuar”. Recordó “que desde hace meses la sociedad civil y los sectores productivos habían exigido acciones ante el incremento de extorsiones en la región, y destacó que el operativo federal envía un mensaje claro de que se está actuando para debilitar estructuras delictivas que asolaban particularmente al sector primario”.

Delito al alza ı Foto: Especial