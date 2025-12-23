En Cuernavaca

Pipa choca contra tráiler en el Paso Express; provoca cierre parcial de carriles

Pipa cargada con combustible estuvo a punto de incendiarse tras chocar contra un tráiler en el Paso Express, en Cuernavaca, Morelos

El accidente se registró esta madrugada.
El accidente se registró esta madrugada. Foto: @porktendencia.
Una pipa cargada con combustible estuvo a punto de incendiarse tras chocar contra un tráiler, en el Paso Express, en Cuernavaca, Morelos.

El accidente ocurrió la madrugada de este martes, cuando la pipa circulaba con dirección al sur, y a la altura del kilómetro 94, en la colonia Las Águilas, se impactó contra el costado de un tráiler que transportaba productos de limpieza.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor de la pipa se quedó dormido, lo que habría provocado el accidente; sin embargo, no se descartó que una falla mecánica haya sido la causa del percance.

Agentes viales mantuvieron cerrados tres carriles del Paso Express para realizar el trasvase del combustible y retirar las unidades involucradas.

