Pipa choca contra tráiler en el Paso Express; provoca cierre parcial de carriles

Una pipa cargada con combustible estuvo a punto de incendiarse tras chocar contra un tráiler, en el Paso Express, en Cuernavaca, Morelos.

"Tabachines":

Por la colisión de un tráiler con una pipa de Pemex en la autopista México-Cuernavaca pic.twitter.com/0ZoKEZ2PIR — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 23, 2025

El accidente ocurrió la madrugada de este martes, cuando la pipa circulaba con dirección al sur, y a la altura del kilómetro 94, en la colonia Las Águilas, se impactó contra el costado de un tráiler que transportaba productos de limpieza.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor de la pipa se quedó dormido, lo que habría provocado el accidente; sin embargo, no se descartó que una falla mecánica haya sido la causa del percance.

Agentes viales mantuvieron cerrados tres carriles del Paso Express para realizar el trasvase del combustible y retirar las unidades involucradas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR