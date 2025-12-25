Navidad, segura con despliegue masivo de elementos de seguridad en Ecatepec.

El gobierno de Ecatepec mantiene un despliegue masivo de elementos de seguridad en las comunidades, con respaldo de fuerzas federales de Marina, de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para garantizar orden y paz a los habitantes durante el día de asueto, tras el festejo de las fiestas navideñas.

El despliegue operativo se mantiene en comunidades, principalmente en aquellas zonas consideradas de alta incidencia delictiva o de incidentes violentos, para prevenir ilícitos sobre todo de alto impacto como el robo de vehículo, a casa habitación y homicidios, por lo que continúan operativos con diversos agrupamientos, en coordinación con Marina.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal recomendó en estas fechas de asueto y vacacionales tomar diversas medidas preventivas para evitar ser víctimas de ilícitos como la extorsión, ya que suelen presentarse llamadas falsas para solicitar dinero, por lo que es importante mantener comunicación directa y constante con familiares y personas cercanas.

Además, pidió actuar con discreción al acudir a sucursales bancarias y cajeros, y en la medida de lo posible evitar portar grandes cantidades de efectivo, resguardar tarjetas y datos financieros, y no publicar información ostentosa en redes sociales.

Mientras que en el hogar sugirió revisar instalaciones eléctricas y de gas, mantener los espacios libres de obstáculos que puedan provocar accidentes o dificultar una evacuación en caso de emergencia, usar adornos navideños que cumplan con medidas de seguridad y evitar sobrecargas eléctricas.

También mantener una supervisión familiar de niñas y niños, quienes siempre deben estar bajo vigilancia de una persona adulta para prevenir caídas, lesiones, quemaduras o extravíos.

Al conducir, llamó a respetar el Reglamento de Tránsito, evitar manejar bajo efectos de bebidas alcohólicas y revisar las condiciones mecánicas del vehículo. Al salir de vacaciones informar a una persona de confianza y asegurar puertas y ventanas, mantener a las mascotas en lugares seguros con agua y alimento, y bajo cuidado de alguien, además de no difundir en redes sociales las ausencias en el domicilio y los planes de viaje.

JVR