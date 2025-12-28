Gobierno de Ecatepec ha aplicado cerca de 3 mil pruebas de alcoholímetro desde septiembre

Desde septiembre, el gobierno de Ecatepec ha aplicado cerca de 3 mil pruebas de alcoholemia y remitido a 66 conductores que excedieron el nivel permitido, con la intención de prevenir accidentes automovilísticos mortales y promover una cultura de conducción responsable en el Estado de México.

Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal precisó que los operativos se aplican en vialidades donde se registran mayores incidentes mortales debido a la conducción de personas en estado etílico como Vía Morelos, López Portillo y avenida Central, y agregó que por festejos decembrinos aumentaban los riesgos de este tipo de accidentes.

“Reiteramos a la ciudadanía que si toman haya conductor designado porque es primordial evitar accidentes, ya que si manejan en estado etílico se ponen en peligro ellos y a los demás”, afirmó.

A un par de días de culminar los festejos de cierre de año, el jefe policiaco llamó a la población a tomar conciencia de no conducir si se consumen bebidas alcohólicas, respetar límites de velocidad y señalamientos viales para asegurar su bienestar, llegar bien a sus destinos y no poner en riesgo a su familia o a terceras personas.

El gobierno municipal aplicó dos operativos Conduce sin Alcohol donde fueron remitidos aquellos conductores que superaron los límites de alcohol en aire expirado, al registrar más de .40 y quienes pueden llamar a algún familiar o persona conocida para que se lleve su auto y evitar que sea remitido a depósito vehicular.

El operativo se realizó en avenida Insurgentes, en San Cristóbal Centro con la intervención de Jurídico, así como diversos agrupamientos de la policía municipal: Tránsito, Célula de Búsqueda, Prevención del Delito, Policía Metropolitana y de sector.

En la revisión, dos conductores: Carlos “N” de 50 años, originario de Aguascalientes y quien conducía un auto Ford Fusion blanco, superó el grado de alcohol permitido al registrar un nivel de .55 ; y otro hombre de 48 años, vecino de Ecatepec, quien manejaba una camioneta Ford Expedition y presentó .75 grados de alcohol , por lo que ambos fueron remitidos al Centro de Detención de Etílicos, y los vehículos entregados a sus familiares.

El segundo despliegue operativo se realizó en avenida Central, en la colonia Potrero Chico donde se aplicaron pruebas a 210 conductores, de los cuales tres dieron positivo al superar el límite permitido de alcohol, por lo que fueron trasladados al Centro de Detenciones para cumplir su arresto inconmutable de 12 a 36 horas.

“Muy bien bien porque están salvando vidas, es por nuestro bien, es rapidísimo, es correcto lo que hacen, no hay quejas”, señaló un conductor identificado como Carlos.

