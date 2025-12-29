Detienen a ‘El Luki’, presunto líder criminal en Macuspana, Tabasco

Autoridades federales y estatales detuvieron a Eduardo Alberto “N”, alias “El Luki”, señalado como presunto líder de un grupo delictivo con operación en el municipio de Macuspana, Tabasco, y considerado uno de los principales generadores de violencia en la región.

La captura se realizó durante un operativo coordinado en el municipio de Centro, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia. En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Durante la intervención, los agentes detectaron a dos hombres y una mujer que mostraron una actitud evasiva ante la presencia de las fuerzas de seguridad. Tras una revisión preventiva, se les aseguraron dosis de presunta droga, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Eduardo Alberto “N”, alias “El Luki” ı Foto: X @OHarfuch

De acuerdo con las autoridades, “El Luki” estaría vinculado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud, además de coordinar actividades ilícitas en distintos puntos de Macuspana y municipios aledaños. Su detención representa un golpe a la estructura criminal que operaba en la zona.

Las instituciones de seguridad señalaron que este operativo forma parte de las acciones permanentes para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en Tabasco, y reiteraron su compromiso de continuar con el combate a los grupos delictivos.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

LMCT