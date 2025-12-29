Muertos, 2 de 3 estudiantes levantados

Dos de los tres estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, privados de la libertad el pasado 20 de diciembre, fueron hallados muertos en el parque nacional El Veladero en la colonia Silvestre Castro del puerto.

La Fiscalía de Guerrero señaló este domingo que los cuerpos de Irving Antonio Cebrero Vieyra, de 23 años, y Víctor Jahutzel Mendoza García, de 22, ya fueron entregados a sus familiares.

Las autoridades aseguran que un tercer cuerpo hallado junto con los otros pertenece a Raymundo Ramos Soto, también estudiante del Tecnológico de Acapulco plagiado el 20 de diciembre, pero sus familiares prefirieron esperar a los resultados de las pruebas de ADN.

La desaparición de los tres estudiantes ocurrió cuando estaban divirtiéndose en una playa cercana a Pie de la Cuesta en Acapulco. De acuerdo con lugareños, integrantes de una organización criminal que opera en esa zona irrumpieron en la playa y se llevaron a los tres estudiantes.

Según los informes, los delincuentes armados habrían llegado a bordo de una lancha. De acuerdo con las autoridades, uno de los cuerpos fue encontrado con disparos de arma de fuego y con las orejas mutiladas, el otro fue degollado y el tercero murió por un torniquete y le mutilaron las piernas.

El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco lamentó el fallecimiento del estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica Irving Antonio Cebrero Vieyra y del estudiante de la carrera de Administración Víctor Jahutzel Mendoza García.