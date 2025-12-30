Impacto alertó a la CBP

Vagón corre sin control y se estrella cerca de muro

Luego de perder el control al no estar acoplado a una locomotora, y recorrer varios tramos de la vía férrea que se encuentra en la ciudad de Nogales, Sonora, el vagón llegó hasta las inmediaciones de la línea internacional

ASPECTO del carro de un tren carguero, que se salió de control y acabó descarrilado.
ASPECTO del carro de un tren carguero, que se salió de control y acabó descarrilado. Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

UN VAGÓN de tren de carga se desplazó ayer sin control por las vías férreas del municipio de Nogales, hasta terminar descarrilado cerca del muro fronterizo México-Estados Unidos, la madrugada del lunes.

Luego de perder el control al no estar acoplado a una locomotora, y recorrer varios tramos de la vía férrea que se encuentra en la ciudad de Nogales, Sonora, el vagón llegó hasta las inmediaciones de la línea internacional y se estrelló frente a la garita Dennis DeConcini. El recorrido del furgón desbocado fue captado en video por personas que iban en auto.

  • El Tip: EL FURGÓN se descarriló a 20 m de la línea divisoria entre México y EU en Nogales, Sonora, frente a la garita Dennis DeConcini.

El impacto alertó a las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, ya que el punto del impacto se ubica a únicamente 20 metros de la garita citada.

TE RECOMENDAMOS:
Sheinbaum y Jara evalúan atención a familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Para brindar certeza

Sheinbaum y Jara evalúan atención a familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Protección Civil de Sonora informó, en un comunicado, que bomberos y cuerpos de emergencia atendieron el percance, sin incidencias mayores y sin personas lesionadas.

  • 4 kilómetros recorrió el furgón sin control, a una gran velocidad

Explicó que el vagón presentó un “desperfecto durante la noche, salió de los patios de Ferromex y recorrió cerca de 4 kilómetros rumbo al norte y no impactó la línea internacional, ya que previo a llegar a la línea divisoria existe un desviador que, en estos casos, provoca el descarrilamiento controlado”.

La carga transportada consistía en chícharos deshidratados, por lo cual no representó riesgo para la población y únicamente se reportaron daños internos de Ferromex, empresa que ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.

TE RECOMENDAMOS:
Elemento es grabado en estado de ebriedad
Fue destituido

Graban a elemento de la AEI de Oaxaca en aparente estado de ebriedad con arma en mano