Vagón corre sin control y se estrella cerca de muro

ASPECTO del carro de un tren carguero, que se salió de control y acabó descarrilado.

UN VAGÓN de tren de carga se desplazó ayer sin control por las vías férreas del municipio de Nogales, hasta terminar descarrilado cerca del muro fronterizo México-Estados Unidos, la madrugada del lunes.

Luego de perder el control al no estar acoplado a una locomotora, y recorrer varios tramos de la vía férrea que se encuentra en la ciudad de Nogales, Sonora, el vagón llegó hasta las inmediaciones de la línea internacional y se estrelló frente a la garita Dennis DeConcini. El recorrido del furgón desbocado fue captado en video por personas que iban en auto.

El Tip: EL FURGÓN se descarriló a 20 m de la línea divisoria entre México y EU en Nogales, Sonora, frente a la garita Dennis DeConcini.

El impacto alertó a las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, ya que el punto del impacto se ubica a únicamente 20 metros de la garita citada.

Protección Civil de Sonora informó, en un comunicado, que bomberos y cuerpos de emergencia atendieron el percance, sin incidencias mayores y sin personas lesionadas.

4 kilómetros recorrió el furgón sin control, a una gran velocidad

Explicó que el vagón presentó un “desperfecto durante la noche, salió de los patios de Ferromex y recorrió cerca de 4 kilómetros rumbo al norte y no impactó la línea internacional, ya que previo a llegar a la línea divisoria existe un desviador que, en estos casos, provoca el descarrilamiento controlado”.

La carga transportada consistía en chícharos deshidratados, por lo cual no representó riesgo para la población y únicamente se reportaron daños internos de Ferromex, empresa que ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.