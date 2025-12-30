Vehículo queda atrapado en la arena de Playa Revolcadero, en Acapulco

Un vehículo particular quedó atascado en la zona de arena de Playa Revolcadero, luego de que fuera ingresado hasta el interior de este destino turístico, lo que provocó dificultades para poder retirarlo del lugar.

El incidente fue documentado y difundido a través de redes sociales, donde se observan imágenes del automóvil varado en la arena, situación que llamó la atención de turistas y visitantes que se encontraban en la playa.

De acuerdo con los reportes difundidos, el vehículo fue conducido directamente sobre la franja de arena, donde perdió tracción y quedó inmovilizado, una situación común cuando automóviles no especializados ingresan a zonas de playa, debido a la inestabilidad del terreno.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de autoridades municipales, Protección Civil o corporaciones de seguridad, por lo que no se ha informado si se aplicaron sanciones administrativas ni se han precisado las circunstancias bajo las cuales el vehículo ingresó al área de playa.

Tampoco se reportan personas lesionadas ni daños a terceros derivados de este hecho. De manera extraoficial, publicaciones señalan que el automóvil habría sido retirado posteriormente con apoyo mecánico, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Playa Revolcadero, ubicada en la zona Diamante de Acapulco, es una de las más concurridas del puerto y se caracteriza por su amplia extensión y oleaje constante. Autoridades han reiterado en otras ocasiones el llamado a evitar el ingreso de vehículos motorizados a la arena, ya que además de representar un riesgo para las personas, puede provocar afectaciones al entorno natural.

