Vinculan a proceso a reportero Rafael León Segovia

El reportero Rafael León Segovia conocido como “Lafita” fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por lo que el juez le impuso la medida cautelar de arraigo domiciliario.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que un juez de control desechó la acusación por terrorismo contra el reportero.

El reportero de nota roja fue detenido en el municipio de Coatzacoalcos, por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

🗳️📌 PERIODISTA QUEDA EN PRISIÓN DOMICILIARIA Y SE MANTIENE SU PROCESO PENAL



Un juez de control ordenó prisión domiciliaria para el periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”.



Aunque se desestimó el cargo de terrorismo, el proceso penal continúa.



El periodista fue… pic.twitter.com/jKo8DvWwfp — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 30, 2025

Luego de darse a conocer la detención, la organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Veracruz no criminalizar la actividad periodística relacionada con la cobertura de hechos delictivos. Indicó que la cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar la imputación por terrorismo que se hizo contra el reportero.

La mandataria dijo desconocer la razón que llevó a la Fiscalía local a fincar tales cargos, sobre todo el relacionado con terrorismo, pues además éste no ha sido utilizado nunca en la historia del país.

“Yo diría tres temas, ¿no? El primero no, no sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz. Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México. Yo creo que nunca. Entonces, tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito”, dijo.

🔴 “La Fiscalía es la que me odia, me detesta”, afirma el periodista Rafael ‘Lafita’ León tras audiencia judicial



El comunicador Rafael ‘Lafita’ León fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública,… pic.twitter.com/hYIcM9CuF0 — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) December 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT