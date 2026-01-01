Más de 40 mil personas dan la bienvenida al 2026 en el malecón de Mazatlán

Los festejos para recibir el año 2026 en el puerto de Mazatlán reunieron a más de 40 mil personas, entre locales y visitantes, quienes disfrutaron de una velada llena de música y un ambiente festivo que reafirmó al malecón como un destino seguro y lleno de vida en Sinaloa.

El artista Roberto Junior fue el encargado de amenizar la noche para despedir el año viejo, en un evento gratuito que se llevó a cabo en la zona de las letras de Mazatlán, en el malecón. Además de la presentación musical, la celebración incluyó juegos pirotécnicos y un espectáculo de drones.

Estos eventos fortalecen la convivencia social en Mazatlán, al tiempo que generan bienestar y espacios de esparcimiento para la ciudadanía.

El Gobierno de Sinaloa refrendó su compromiso de seguir promoviendo actividades que fomenten la unión familiar, el sano entretenimiento y el orgullo por Mazatlán.

Más de 40 mil personas, entre locales y visitantes, recibieron el año nuevo en Mazatlán. ı Foto: Cortesía

cehr