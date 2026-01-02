Gobernadora de Guerrero afirma que no hay afectaciones en Aeropuerto de Acapulco ni en Autopista del Sol

Sismo no dejó daños en Aeropuerto de Acapulco ni en Autopista del Sol

Tras el sismo de magnitud preliminar 6.5 registrado la mañana de este jueves 2 de enero de 2026, con epicentro en las inmediaciones de San Marcos, Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica del estado, entre ellas la Autopista del Sol y el Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Durante una transmisión informativa, la mandataria estatal señaló de manera reiterada que ambas vialidades y terminales operan con normalidad. “No hay afectaciones en la Autopista del Sol, no hay afectación en el Aeropuerto Internacional de aquí de Acapulco”, puntualizó, al tiempo que confirmó que las casetas de cobro continúan funcionando sin interrupciones.

Salgado Pineda también hizo un llamado a la población a no difundir información falsa, luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos que mostraban presuntos daños en la torre de control del aeropuerto de Acapulco.

La gobernadora aclaró que dichas imágenes no corresponden al sismo ocurrido este jueves, sino a un movimiento telúrico registrado en 2021. “Ese video no es del día de hoy… les pido que no caigamos en noticias falsas o en la rumorología”, subrayó.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, tras el sismo, se activaron de inmediato los protocolos de revisión y verificación de infraestructura aeroportuaria y condiciones operativas en distintos aeropuertos del país. De acuerdo con reportes preliminares de las comandancias aeroportuarias, no hubo afectaciones a las operaciones aéreas, aunque sí se registraron daños menores en acabados en algunas terminales.

En el Aeropuerto Internacional de Acapulco, la AFAC confirmó daños menores en acabados del edificio terminal comercial, principalmente vidrios rotos, así como la caída de un plafón en la Torre de Control, sin personas lesionadas ni afectaciones al personal, y sin interrupción en las operaciones.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, indicó que en algunas carreteras se registró rodamiento de rocas, sin que se hayan generado accidentes.

En tanto, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que hoteleros y restauranteros no reportan daños importantes en su infraestructura. Añadió que las operaciones se mantienen con normalidad en el aeropuerto de Acapulco, las centrales de autobuses, la Autopista del Sol y los principales túneles carreteros.

La gobernadora Evelyn Salgado concluyó señalando que personal de Protección Civil, Policía Estatal, Bomberos, Guardia Nacional, Sedena y Marina realizan recorridos constantes y se mantienen en atención permanente para auxiliar a la población.

Reiteró que la línea de emergencias 911 se encuentra disponible para atender reportes ciudadanos y llamó a la población a informarse exclusivamente a través de canales oficiales.

