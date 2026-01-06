Refrendo vehícular Jalisco 2026: ¿De cuánto es el descuento y hasta cuádo aplica?

Este 2026 el refrendo vehicular de Jalisco puede ser pagado en línea, y esta modalidad pone a disposición de las personas diversos beneficios, entre los que se incluyen descuentos.

Al hacer el pago del refrendo vehicular en línea las personas pueden evitar acudir de manera presencial a las recaudadoras municipales y estatales, en las que pueden encontrar tiempos de espera prolongados debido a la afluencia de personas.

Además de poder ahorrar tiempo al realizar el pago en línea, las personas también podrán tener descuentos en sus pagos de refrendo vehicular en Jalisco.

Refrendo y verificacion Jalisco 2026 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el descuento del refrendo vehicular en Jalisco?

Al hacer el pago del refrendo vehicular en línea durante enero y febrero, el gobierno de Jalisco ofrece un cinco por ciento de descuento, por lo que las personas pueden aprovechar este beneficio los dos primeros meses del 2026.

Por el contrario, si las personas deciden hacer el pago correspondiente al refrendo vehicular en marzo del 2026, adicional a este pago deberán cubrir el monto correspondiente a un recargo por falta de pago.

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de Jalisco, el pago que corresponde al refrendo vehicular en 2026 es de mil pesos, mientras que para motocicletas es de 600 pesos.

Refrendo y verificacion Jalisco 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Además también ofrecen verificación vehicular totalmente gratuita, y hasta un 60 por ciento de descuento en multas y recargos.

Las personas que quieran acceder al beneficio de la verificación vehicular gratuita deberán validar el pago que corresponde al refrendo vehicular 2026, y para esto deben registrar los datos de su vehículo.

Los datos que se deben registrar en la página de verificación responsable de Jalisco son el número de placas y el número de identificación vehicular que es conocido también como el número de serie.

Refrendo y verificacion Jalisco 2026 ı Foto: Captura de pantalla

El pago de refrendo se valida en un plazo máximo de 48 horas, y posterior a este tiempo se generará una cita para que las personas puedan acudir a verificar sus placas de manera gratuita.

El calendario de citas será distribuido conforme al número que se encuentra al final de las placas, y en caso de que la placa termine en una letra, se debe tomar en cuenta el último número de estas.

Calendario de verificación vehicular de Jalisco 2026

Enero y febrero placas con terminación 1

Febrero y marzo placas con terminación 2

Marzo y abril placas con terminación 3

Abril y mayo placas con terminación 4

Mayo y junio placas con terminación 5

Julio y agosto placas con terminación 6

Agosto y septiembre placas con terminación 7

Septiembre y octubre placas con terminación 8

Octubre y noviembre placas con terminación 9

Noviembre y diciembre placas con terminación 0

Calendario para verificacion vehicular gratuita en Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

