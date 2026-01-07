‘Imprescindible labor de los periodistas para un mejor Tamaulipas’, afirma Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que la política de comunicación social del Gobierno del estado reconoce la verdad como principio, la libertad como derecho y un flujo abierto y sin censura de información y opiniones, todo lo cual fortalece nuestra democracia, nuestra unidad como sociedad y la conciencia sobre el momento histórico que vivimos.

“Aquí en Tamaulipas no se persigue, reprende o intenta silenciar a nadie. La libertad de expresión y de opinión son respetadas sin limitación alguna, más allá del derecho de terceros, ya que, como decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz”, expresó ante las y los periodistas de todo el estado.

Al presidir el encuentro con motivo de la celebración del Día del Periodista, en el Casino Victorense de esta capital, el mandatario tamaulipeco refrendó su convicción de que el periodismo se debe asumir no solo como revelador de los hechos, sino como una herramienta y parte significativa de la construcción de realidad, lo cual requiere memoria, pensamiento, información y pasión profesional para construir un mejor entorno social.

En su mensaje, Villarreal Anaya hizo un llamado a seguir trabajando y pugnando para que la información y la verdad sean una misma exigencia, y que el uso abierto y libre del enorme cúmulo de información sirva justamente para mejorar la toma de decisiones, la gestión pública y para fortalecer cada uno de los sectores de nuestra sociedad.

Indicó que la labor de las y los periodistas es imprescindible en la construcción y fortalecimiento de una realidad más justa y destacó que el periodismo debe garantizar un lugar más importante a la veracidad y a la ética, destacando la importancia y el valor de las ideas verdaderas.

Siempre es un gusto dialogar y convivir con quienes informan con responsabilidad y compromiso. pic.twitter.com/0C0k5jMA21 — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) January 8, 2026

Al hacer un comparativo entre el periodismo y la medicina, más precisamente entre el periodismo y la cirugía, Américo Villarreal afirmó que, además de exacto, el periodismo debe ejercerse desde la responsabilidad, “dando la cara, sin el anonimato, que es generalmente cobarde y esconde intereses, diatriba o perversidad”.

Al dar la bienvenida al evento, Francisco Cuéllar Cardona, coordinador general de Comunicación Social, destacó que desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal existe una relación clara, sostenida y de respeto con la prensa, basada en el reconocimiento pleno del libre ejercicio periodístico y en que la libertad de expresión se ejerce sin hostigamientos, sin presiones, sin cercos desde el poder.

“No hay líneas editoriales dictadas desde el poder, ni intentos de condicionamiento. Hay interlocución institucional, apertura a la crítica, comprensión de que informar con independencia es una función social e indispensable”, dijo.

Agregó que esta conmemoración es una reafirmación de principios, de que el periodismo no es un accesorio de la vida pública, es una condición de la democracia: “donde hay información verificada, plural y libre, hay ciudadanía crítica”, expresó.

“Tenemos muy claro que sin periodistas no hay sociedad libre y que en Tamaulipas esa libertad se ejerce todos los días. Y donde hay periodistas ejerciendo su oficio con dignidad, hay contrapesos, hay memoria y hay futuro”, puntualizó.

Durante su mensaje, Cuéllar Cardona hizo mención de las y los periodistas que fallecieron a lo largo de 2025, a quienes se les brindó un minuto de aplausos como reconocimiento a su legado y trayectoria en el periodismo de Tamaulipas.

En el evento se contó también con la presencia de las y los secretarios del gabinete estatal, quienes mantuvieron una interlocución abierta con las y los comunicadores de todo el estado.

JVR