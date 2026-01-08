Advierten trabajadores de salud riesgo de tragedia en hospital del ISSSTE ‘está en condiciones deplorables’

La grave crisis estructural y operativa por la que atraviesa la clínica-hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero, compromete la seguridad de pacientes, personal médico y derechohabientes, limitando drásticamente la capacidad de atención y exponiendo a la población a riesgos inaceptables.

Así lo advirtió la secretaria de Trabajo y Conflictos para la Zona Centro-Sur del CEN de la FSTSE, Beatriz Vélez Núñez, a nombre de los empleados del hospital referido, tras subrayar que el inmueble está en riesgo desde los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos de 2021 y agravados después del sismo del 2 de enero de este año.

“Es inadmisible que se permita esta situación en un centro de salud público”, destacó la doctora Vélez Núñez, durante una reunión de trabajo con los trabajadores de dicho nosocomio.

Refirió que, de acuerdo a los reportes de los trabajadores, los daños son alarmantes y evidencian un colapso inminente: plafones derrumbados, recubrimientos desprendidos y escaleras que conectan al primer piso completamente rotas, lo que hace imposible una operación segura.

Este jueves, se realizó un dictamen por Protección Civil y un Responsable de Obra (RO) externo, pero los trabajadores lamentaron que no haya una acción inmediata.

La también secretaria general del Comité Estatal de la FSTSE en Guerrero, recordó que el día del sismo, acudió el director administrativo de finanzas, Omar Bautista Osado, junto con la comisión de Riesgos, pero esta visita no se ha traducido en acciones concretas.

Beatriz Vélez informó que los servicios se han reducido solo a urgencias y consultorios habilitados de manera precaria desde el sismo de 2021.

Además, abundó, todos los pacientes graves están siendo referenciados a hospitales distantes como Acapulco, Iguala de la Independencia, Centenario de Morelos y México, con apenas cuatro ambulancias operativas para estos traslados.

