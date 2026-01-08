Anuncia Mara Lezama conversión de clínica del ISSSTE de Cancún en Hospital General

En la imagen la Gobernadora Mara Lezama junto a una derechohabiente.

2026 será el Año de la Salud en QRoo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la conversión de la clínica del ISSSTE de Cancún en Hospital General de 90 camas, mismo que se construirá en el terreno de la antigua tienda del Instituto, una obra que se suma a otras que se realizan a lo largo y ancho del estado.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, Mara Lezama anunció que 2026 será un año histórico en Quintana Roo, el Año de la Salud, con gran inversión en infraestructura nueva, resultado de las gestiones y el fuerte respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la respuesta del IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Entre estas obras están:

Por el IMSS-Bienestar: Torre de Especialidades Médicas del Hospital General de Cancún, tercer nivel, con Pabellón de Centro de Salud Mental y Unidad Especializada de Oftalmología.

Hospital Materno Infantil de Cancún, con espacio recuperado del antiguo hospital general, más de 100 camas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.

Rehabilitación de 5 quirófanos, en Tulum, José María Morelos, Kantunilkín y Nicolás Bravo. El de Isla Mujeres ya está en operación.

Rehabilitación del Hospital Regional No. 17 del IMSS en Cancún.

Hospital Comunitario de José María Morelos del IMSS Bienestar, del proyecto de sustitución del hospital comunitario.

Hospital General de Chetumal del IMSS Bienestar, con sala de hemodinamia y 120 camas.

Nuevo tomógrafo en el Hospital Oncológico de Chetumal.

Hospital General de Felipe Carrillo Puerto IMSS Bienestar, con sala de parto tradicional y de 60 camas.

Además, se instaló el nuevo mastógrafo digital 3D en Hospital General del IMSS Bienestar Playa del Carmen; se instaló nuevo tomógrafo de última generación en el Hospital General del IMSS Bienestar Playa del Carmen.

Laboratorio en tu clínica, con 5 laboratorios centrales en el Centro de Salud Leona Vicario, Centro de Salud de Tulum, Centro de Salud “Francisco Arana Tun” de Felipe Carrillo Puerto, Centro de Salud de Rojo Gómez en Othón P. Blanco, Centro de salud Urbano No.3 de Chetumal y 73 unidades tomadoras de muestras en comunidades.

Construcción de 3 centros de salud: en Puerto Arturo, José María Morelos; El Cedral, Lázaro Cárdenas; San Ángel, Lázaro Cárdenas.

Por el ISSSTE: Conversión de clínica a Hospital General del ISSSTE Chetumal, de 30 a 90 camas y se incorporará un nuevo mastógrafo.

Conversión de clínica a Hospital General del ISSSTE Cancún, que pasará de 19 a 90 camas.

Nueva Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen del ISSSTE, que entró en funcionamiento desde el 6 de enero.

Del IMSS ordinario: Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS para Quintana Roo.

Consultorios nocturnos para trabajadores del IMSS Ordinario, principalmente industria turística para mejorar atención continúa; 3 consultorios en la UMF 11 de Playa del Carmen y 2 consultorios en la UMF 16 de Cancún.

Creación de 21 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) del IMSS

Mara Lezama destacó que además de este crecimiento en infraestructura, se incrementó el personal médico especializado con la incorporación de 115 profesionales de la salud que se integran a 16 unidades médicas del estado, se refuerza la atención en hospitales y Unidades de Especializadas Médicas.

“Este 2026 será el Año de Salud en Quintana Roo. Hacemos justicia social y cerramos brechas de desigualdad para que todas las familias quintanarroenses tengan acceso a la salud, que es un derecho. Es resultado de las constantes gestiones, el ir y venir, tocar puertas, siempre pensando en el bienestar de la gente”, expresó Mara Lezama.

Por otra parte, y entre otros temas, la gobernadora de Quintana Roo informó durante “La Voz del Pueblo” que las licencias de conducir que se expiden tienen nuevas características de seguridad y todas se tramitan en los módulos de los municipios. Exhortó a la población a evitar usar servicios de coyotes, que es en donde pueden ser víctimas de ilícitos.

Asimismo, dio a conocer que en febrero próximo iniciarán las asambleas informativas en relación con la beca universal “Rita Cetina” que este año será para todas las niñas y niños de educación primaria.

En relación a los emplacamientos, insistió en que el plazo para obtener el subsidio de la tenencia, para no pagarla, es hasta el 30 de marzo. Reiteró también el exhorto para no pagar a “coyotes”, pues se puede hacer de manera sencilla a través del portal digital sat.qroo.gob.mx, donde se pueden registrar para el cambio de placas.

Mara Lezama, a lo largo del programa, dio atención y respuesta a los mensajes de la ciudadanía.

