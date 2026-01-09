¿Quién es Yesenia Méndez? La secretaria particular detenida por presunta vinculación en el asesinato de Carlos Manzo

Autoridades federales y estatales detuvieron este jueves 8 de enero a Yesenia Méndez Rodríguez, funcionaria que se desempeñaba como secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, por su presunta relación con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en la ciudad.

Gobierno de Uruapan busca construir monumento a Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro / Gobierno Uruapan

¿Quién es Yesenia Méndez?

Méndez formó parte del equipo cercano de Carlos Manzo desde el inicio de su administración municipal en 2024, cuando fue designada como su secretaria particular. Desde ese cargo, tenía entre sus funciones la coordinación de la agenda del alcalde, el control de actividades administrativas y el enlace con distintas áreas del gobierno municipal.

Su posición la colocó como una figura de confianza dentro del primer círculo del alcalde, con acceso directo a información relacionada con reuniones, eventos públicos y actividades oficiales.

TE RECOMENDAMOS: Para 2026 Rubén Rocha Moya anuncia apertura de Universidad Rosario Castellanos en Sinaloa para 2026

Tras el asesinato

Luego del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en el centro de Uruapan, Yesenia Méndez permaneció en funciones dentro del Ayuntamiento. Continuó como secretaria particular durante la administración de Grecia Quiroz, viuda del exalcalde, quien asumió la presidencia municipal de manera sustituta tras la aprobación del Congreso de Michoacán.

Hasta antes de su detención, Méndez seguía participando en actos oficiales, lo que confirmaba su permanencia activa en la estructura del gobierno municipal.

Dentro de este mismo marco, la captura de Yesenia Méndez se realizó en la colonia Centro de Uruapan, y quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones. Fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, instancia que determinará su situación jurídica.

Aunque su cargo era estratégico dentro del Ayuntamiento, Yesenia Méndez no era una figura de alta exposición pública fuera del ámbito institucional.

El asesinato de Carlos Manzo generó conmoción en Michoacán y derivó en una investigación de alto perfil, en la que ya se han realizado diversas detenciones. La aprehensión de Méndez representa uno de los avances significativos del caso, al tratarse de una persona que formó parte del círculo más cercano del exalcalde.

La Fiscalía estatal continuará con las indagatorias para esclarecer el móvil y la posible participación de más personas en el crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL