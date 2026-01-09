Rubén Rocha Moya anuncia apertura de Universidad Rosario Castellanos en Sinaloa para 2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió en su despacho de Palacio de Gobierno, a la rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, y al secretario general de esta institución, Antonio Méndez Hernández, para anunciar que este 2026 iniciará su oferta educativa en Sinaloa para las y los jóvenes.

El mandatario estatal estuvo acompañado en este encuentro por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Féliz Niebla; por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala; por la diputada local Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado; y por el director de la Ciudad Educadora y Sustentable del Saber, Gómer Monárrez González.

La Rectora Alma Herrera Márquez y el Secretario General Antonio Méndez Hernández sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador de Sinaloa, Rubén @rochamoya_, para trazar la ruta de trabajo e iniciar actividades en la entidad, en coordinación con el @sinaloagobmx. 🤩✨ pic.twitter.com/yMCHhi9knp — Universidad Nacional Rosario Castellanos (@UNRCastellanos) January 10, 2026

