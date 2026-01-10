Detienen a Samuel ‘N’, en seguimiento a investigaciones por homicidio de Carlos Manzo

Detienen a uno más en seguimiento a investigaciones por homicidio de Carlos Manzo.

Autoridades federales y estatales detuvieron a Samuel “N”, funcionario del ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, como parte de las investigaciones por el homicidio del exedil Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), Samuel “N” fue detenido el jueves 8 de enero alrededor de las 16:00 horas, mediante un operativo en el que también participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Detención sigue a investigación por homicidio de Manzo. ı Foto: Redes Sociales

Samuel “N” funge como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan y su detención ocurrió en el marco de las investigaciones por el homicidio de Manzo.

De acuerdo con la información de la ficha en el RND, la detención de Samuel “N” ocurrió tan solo unos minutos antes de la de Yesenia “N”, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones sobre Samuel "N", funcionario del ayuntamiento de Uruapan. ı Foto: SSPC (vía Quadratin)

Yesenia “N” ya fue puesta en libertad. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por medios nacionales, lo anterior ocurrió después de que presentara su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Una situación similar se espera para Samuel “N”, si bien autoridades estatales o federales no se han pronunciado sobre esta detención.

Por otro lado, hasta el momento suman nueve detenidos, entre ellos siete escoltas municipales que estaban a cargo de la seguridad de Manzo el día del homicidio, además de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual, así como Alejandro Baruc “N”, presunto coautor.

