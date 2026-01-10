Liberan a Yesenia Méndez, secretaria de Grecia Quiroz; reaparece en redes sociales

Yesenia Méndez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien fue detenida el jueves por autoridades federales y estatales, reapareció en redes sociales con un mensaje público de agradecimiento, por lo que se reporta que fue liberada.

En su perfil de la red social Facebook, Yesenia Méndez publicó una fotografía con dos menores, frente a un árbol de Navidad, acompañada de la leyenda: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

El mensaje fue publicado la madrugada de este sábado, a las 00:04 horas.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por diversos medios nacionales, Méndez Rodríguez fue liberada tras presentar su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sin embargo, la ficha a su nombre en el Registro Nacional de Detenciones permanece activa, y el estatus más reciente del estado de Yesenia Méndez es “en traslado” desde la Fiscalía estatal.

Grecia Quiroz no se ha pronunciado al respecto.

Ficha en el Registro Nacional de Detenciones de Yesenia Méndez. ı Foto: SSPC

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Yesenia Méndez fue detenida el jueves 8 de enero a las 16:00 horas por elementos estatales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fuentes de la Fiscalía de Michoacán informaron que Yesenia Méndez fue detenida por su presunta vinculación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

