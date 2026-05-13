“Aquí no hay espacio para la impunidad”, responde

LA GOBERNADORA de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que en su administración “no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito”, luego de los señalamientos y ataques políticos por parte de Morena, derivados del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde fueron aseguradas toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina.

A través de un mensaje público en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que el operativo representó un golpe importante contra la delincuencia organizada y defendió los resultados obtenidos por las autoridades en coordinación con instituciones federales.

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“Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la investigación y las decisiones que he tomado”, expresó.

Campos Galván sostuvo que ha enfrentado “persecuciones e injusticias”, pero reiteró que continuará al frente de las acciones de seguridad en la entidad.

“Ustedes me conocen: siempre he estado presente aun cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito”, subrayó.

La gobernadora panista reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la paz en la entidad.

“Seguiremos adelante, con firmeza, con resultados y en coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra misión de asegurar la paz, preservar el Estado de derecho y garantizar la libertad de las familias”, concluyó.



