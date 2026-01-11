Lamentan el deceso

Muere Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador Rubén Rocha Moya

Gobierno de Sinaloa lamentó el deceso y expresó su solidaridad con la familia y seres queridos del gobernador Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en una fotografía ilustrativa.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, falleció este domingo 11 de enero, informó el gobierno estatal al manifestar sus condolencias.

A través de una esquela, el gobierno de Sinaloa lamentó el deceso y expresó su solidaridad con la familia y seres queridos del mandatario estatal.

Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo. Descanse en paz”, se lee en la esquela.

TE RECOMENDAMOS:
A la derecha, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Relanzamiento de Radio Tamaulipas Multicast

Gobernador Américo Villarreal estrena programa ‘Diálogos con Américo’

Hasta el momento se desconocen más detalles del fallecimiento, y el gobernador Rubén Rocha Moya no ha ofrecido algún mensaje.

Falleció Antonio Rocha Moya, el hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Falleció Antonio Rocha Moya, el hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ı Foto: Facebook, @sinaloagobmx

Al Rubén Rocha Moya le sobreviven dos hermanos y una hermana: Pablo, Antonio y Martha. En enero de 2023, su hermano mayor, Alfonso, murió por causas naturales en Hermosillo, Sonora.

El 22 de diciembre de 2022, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió a su tierra natal, Batequitas, en el municipio de Badiraguato, para inaugurar la carretera Batequitas-La Higuerita.

En dicho evento, el mandatario estuvo acompañado por sus hermanos, a quienes mencionó y con quienes se tomó la fotografía.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a sus hermanos y hermana.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a sus hermanos y hermana. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿Quién es Andrea, la jóven desaparecida en Puebla?
Esto se sabe

¿Quién es Andrea, joven desaparecida y localizada en Puebla?