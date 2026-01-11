Muere Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador Rubén Rocha Moya

Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, falleció este domingo 11 de enero, informó el gobierno estatal al manifestar sus condolencias.

A través de una esquela, el gobierno de Sinaloa lamentó el deceso y expresó su solidaridad con la familia y seres queridos del mandatario estatal.

“ Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo. Descanse en paz”, se lee en la esquela.

Hasta el momento se desconocen más detalles del fallecimiento, y el gobernador Rubén Rocha Moya no ha ofrecido algún mensaje.

Falleció Antonio Rocha Moya, el hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ı Foto: Facebook, @sinaloagobmx

Al Rubén Rocha Moya le sobreviven dos hermanos y una hermana: Pablo, Antonio y Martha. En enero de 2023, su hermano mayor, Alfonso, murió por causas naturales en Hermosillo, Sonora.

El 22 de diciembre de 2022, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió a su tierra natal, Batequitas, en el municipio de Badiraguato, para inaugurar la carretera Batequitas-La Higuerita.

En dicho evento, el mandatario estuvo acompañado por sus hermanos, a quienes mencionó y con quienes se tomó la fotografía.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a sus hermanos y hermana. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr